رویداد ملی ایران قوی به مناسبت دهه فجر در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احمدیتبار از آغاز رویداد ملی و سراسری ایران قوی به مناسبت دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رویداد فرهنگی #ایران_قوی با ۹ عنوان برنامه به مدت یک ماه از ۱۰ بهمن تا ۱۰ اسفندماه توسط پایگاههای مقاومت بسیج بهصورت سراسری در حال برگزاری است.
معاون فرهنگی هنری سپاه استان زنجان به عناوین فعالیتهای رویداد اشاره کرد و گفت: گذرگاه انقلاب (برپایی ایستگاههای فرهنگی در سطح شهر)، سلام به آینده (برپایی کاروان شادی و راهاندازی ایستگاه سیار)، محله نشاط (برگزاری جشنهای میدانی محلهای)، مسیر روشن (عملیات تبیینی و روشنگری)، پرچم افتخار (فضاسازی محلهها)، فصل آگاهی (مطالعه کتاب شبهات انتخابات، و شرکت در مسابقه، تولید محتوا) آوای بیداری (اجرای سرود پاتوقی در اماکن عمومی) قاب دوازدهم (اکران فیلم در مدارس و اماکن عمومی) و اقدامات ابتکاری (در قالبهای فرهنگی هنری) از برنامههای این رویداد هستند.
احمدی تبار در خصوص نحوه شرکت در رویداد و ارسال آثار بیان کرد: شرکتکنندگان پس از اجرای فعالیتهای اعلام شده در این رویداد، فیلمهای ۱۰۰ ثانیهای یا تصویر اقدامات خود را با هشتگهای مشخص شده در پیامرسان ایتا به آدرس iranghavizn@ ارسال کنند.
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