سلامت انتخابات وامنیت روانی مردم خط قرمز دستگاه انتظامی مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان آنقی عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه اظهار کرد: دستگاه پلیس، در فضای حقیقی همچنین در فضای مجازی حافظ امنیت مردم است و در زمان انتخابات نیز با قدرت هرچه بیشتر از امنیت روانی مردم محافظت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: پلیس فتا نیز همواره در خدمت مردم است و با هرگونه اقدامات غیراخلاقی، سو استفاده کنندگان و هتک حرمت مردم توسط متخلفان در فضای مجازی برخورد می‌کند و حافظ امنیت مردم و خانواده‌ها است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: سلامت انتخابات و تأمین سلامت روحی و روانی مردم خط قرمز ماست و هرکس در زمان انتخابات چه در فضای مجازی و چه در فضای عادی حقیقی مردم را دلسرد کند و به تخریب حضور مردم و شخصیت اجتماعی کاندیداها بپردازد و امنیت انتخابات را به خطر بیندازد برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

آنقی ادامه داد: مردم به عنوان سرمایه اصلی در ایجاد امنیت، نقش مهمی دارند و نیاز است در این خصوص کمک حال ما باشند و نسبت به این مسئله بی تفاوت نباشند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت را چهار راهبرد اساسی در انتخابات عنوان کرد و گفت: ۲ راهبرد اساسی پلیس، تأمین امنیت فیزیکی و روانی مردم است که مورد توجه ویژه است و برنامه ریزی‌های مناسبی در این راستا انجام شده است.

وی افزود: سلامت و افزایش مشارکت مردم در انتخابات در گرو تأمین امنیت است و تحقق این مهم نیازمند اقدام جهادی از سوی مسؤولان امر و فعالان رسانه‌ای است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی پرشور جهت تأمین و تضمین منافع ملی کشور، گفت: هر ایرانی دغدغه مند و روشن‌بین باید در انتخابات کشور خود سهیم باشد و بر این امر واقف باشد شرکت در انتخابات علاوه بر تعیین سرنوشت او، تضمین کننده منافع ملی کشور است.

آنقی تاکید کرد: برنامه ریزی های لازم در خصوص قبل، حین و پس از انتخابات در فرماندهی انتظامی استان انجام از شروع انتخابات و کمیته‌های مختلف نیز بر اساس وظایف قانونی تشکیل شده است.

وی گفت: اقدامات پیش از انتخابات در کمیته‌ای تحت عنوان قرارگاه کمیل در معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با جدیت در حال انجام است.