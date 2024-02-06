پرسپولیسی ها منتظر واریز مبلغ از سوی حامی مالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در رقابت‌های نیم فصل اول لیگ برتر توانست ۳۰ امتیاز کسب کند و پس از تیم‌های استقلال تهران و سپاهان در رده سوم جدول قرار گرفت. «اوسمار ویه‌را» برزیلی هدایت سرخ‌ها در نیم فصل دوم را عهده دار است و طبق برنامه‌ریزی مدیران، اعضای این تیم اردوی ۱۰ روزه‌ای را در کشور امارات برپا کردند.

تمرینات پرسپولیس برای ادامه مسابقات لیگ برتر و جام حذفی از روز گذشته دوشنبه ۱۶ بهمن در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار شد و مدیران باشگاه پرسپولیس برای تقویت روحیه اعضای تیم خود قصد دارند بخشی از مطالبات آنان را واریز کنند.

سرخ‌ها منتظر واریز مبلغ مورد نظر از سوی حامی مالی خود هستند تا بلافاصله با پرداخت به بازیکنان و اعضای کادر فنی بخشی از رقم قراردادشان را پرداخت کنند. پرسپولیس در اولین بازی در نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر باید پنج‌شنبه ۲۶ بهمن در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف آلومینیوم برود؛ که این بازی نخستین تجربه رسمی اوسمار به عنوان سرمربی روی نیمکت پرسپولیس خواهد بود.