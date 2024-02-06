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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۶

مدت زمان قرارداد دستیار جدید اوسمار در پرسپولیس مشخص شد

مدت زمان قرارداد دستیار جدید اوسمار در پرسپولیس مشخص شد

مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس با مسوولان این باشگاه به توافق نهایی دست یافته و فردا رسما از او رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه «اوسمار لوس ویه‌را» به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس معرفی شد او چندین گزینه را برای دستیاری خود به مدیران باشگاه معرفی کرد و در پایان «رافائل گونزالس تولدو» برزیلی به عنوان دستیار اوسمار انتخاب شد.

پرسپولیسی ها با این مربی به توافق نهایی دست یافته و او پیش نویس ابتدایی قرارداد را امضا کرده است. قرار است این مربی برزیلی در روزهای آینده خود را به تهران برساند تا باشگاه پرسپولیس رسماً از او رونمایی کند.

مدت قرارداد این مربی با پرسپولیس تا پایان فصل جاری خواهد بود و رقم دریافتی او حدود ۴۰ هزار دلار است. به این ترتیب سید جلال حسینی و تولدو دستیاران اصلی اوسمار در پرسپولیس هستند و با جدایی محمد عسگری و مهرداد خانبان از جمع سرخ ها، مدیران پرسپولیس باید آنالیزور هم به جمع کادرفنی تیم خود اضافه کنند.

پرسپولیس روز ۲۶ بهمن و در اولین دیدار نیم فصل دوم به مصاف آلومینیوم خواهد رفت که این بازی در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار می شود.

کد مطلب 6016484
بهنام روان پاک

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