به گزارش خبرگزاری مهر، به پیشنهاد استاندارد فارس و با حکم احمد وحیدی وزیر کشور، محسن نعمتی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس منصوب شد.

در حکم وزیر کشور خطاب به نعمتی آماده است: بنا به پیشنهاد استاندار فارس و با توجه به تأیید معاون توسعه مدیریت و منابع به موجب این حکم به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس منصوب می‌شوید.

این حکم در ادامه می‌افزاید: امید است ضمن تلاش در جهت مدیریت بهینه منابع به ویژه منابع انسانی با بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت مردمی و وزارت متبوع موفق باشید و با اتکال به خداوند سبحان و توجه به موازین شرع مقدس اسلام و پیروی از منویات و تدابیر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی با بهره‌گیری از آموزه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی، مدیریت جهادی و عمل انقلابی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام و در همه امور رعایت امانت و تقوا را بنمایید.

پیش از این عبدالعلی کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس بود.

همچنین محمد هادی ایمانیه استاندار فارس طی حکمی عبدالعلی کریمی را به عنوان مشاور اجرایی استاندار منصوب کرد.

در حکم استاندار فارس خطاب به کریمی آماده است: ضمن قدردانی از تلاش‌ها و مساعی جنابعالی در دوران تصدی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، بدینوسیله شما را به عنوان مشاور اجرایی استاندار منصوب می‌کنم.