به گزارش خبرگزاری مهر،محمد رضا پاکروان که پیش تر با حکم استاندار هرمزگان به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان منصوب شده بود با تایید وزارت کشور و صدور حکمی از سوی اسکندر مومنی وزیر کشور به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است؛ بنا به پیشنهاد استاندار محترم و تایید معاون توسعه مدیریت و منابع به موجب این حکم به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان منصوب میشوید.
امید است با برنامهریزی دقیق و مناسب، ضمن تلاش در جهت مدیریت بهینه منابع، به ویژه منابع با بهرهگیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف متعالی و سیاستهای دولت وفاق ملی و وزارت متبوع، موفق و موید باشید.
نظر شما