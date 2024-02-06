به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نیکبخت ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: این طرح‌ها شامل پنج هزار طرح کشاورزی است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این طرح‌ها با سرمایه مردم در بخش خصوصی اجرا شده است، گفت: برای توسعه کشاورزی در کشور، نگاه وزارت خانه متمرکز بر اعتبارات دولتی و بانک‌ها نیست

نیکبخت با بیان اینکه در استان زنجان گلخانه‌ای با هزینه دو هزار میلیارد تومان افتتاح شد، گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم کشور، حوزه شیلات است که سرمایه گذاری در این حوزه اقتصادی بوده و بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است اما اکنون از ۱۰ درصد ظرفیت آبزی پروری در کشور استفاده شده و این صنعت می‌تواند اشتغال و ارزآوری مطلوبی را در کشور به همراه داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش کشاورزی گفت: کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت‌های بسیار مطلوبی در حوزه کشاورزی، دامپروری و شیلات برخوردار است و با تولید ۲۲ هزار تن ماهی سردابی بالاتر از استان‌های شمال کشور قرار دارد.

وی افزود: همچنین در کهگیلویه و بویراحمد ۴۵۰ گونه گیاهان داروی وجود دارد که این امر ظرفیت مطلوبی برای توسعه در این بخش است

نیکبخت تصریح کرد: مرکز تحقیقات و اصلاح نژاد ماهیان سرد آبی دشتروم یاسوج نیز یکی از مراکز مهم تحقیقاتی در این استان است که در زمینه تولید بچه ماهی کارهای خوبی انجام داده و در سال جاری هفت هزار تن ماهی سرد آبی از استان کهگیلویه و بویراحمد صادر شده است.