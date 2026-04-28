به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر سه شنبه در دیدار با سرمایه‌گذار بخش خصوصی، بر فرصت‌ها و ظرفیت‌های متنوع منطقه تأکید کرد و افزود: کهگیلویه و بویراحمد یکی از غنی‌ترین مناطق کشور است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری، کشاورزی و معدنی قابلیت‌های بی‌نظیری دارد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد نفت خام کشور در این استان تولید می‌شود، اظهار کرد: دومین تولیدکننده گاز در کشور هستیم و در این حوزه نیز امکانات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی وجود دارد.

رحمانی همچنین به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان اشاره کرد و گفت: با بیش از دوهزار اثر تاریخی، ۳۰۰ جاذبه طبیعی و ۲۵۰ جاذبه مذهبی، کهگیلویه و بویراحمد مقصدی بی‌نظیر برای گردشگری است. طبیعت چهار فصل و زیبای استان، آماده جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه است.

وی با بیان اینکه استان در زمینه کشاورزی و گیاهان دارویی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: ۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور در این منطقه بوده که ۶۰ نوع منحصر به فرد است، همچنین در حوزه شیلات با ۲۹۰ مزرعه پرورش ماهی و تولید سالانه ۲۷ هزار تن، سومین تولیدکننده ماهیان سردآبی کشور هستیم و ظرفیت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در این بخش داریم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت مرکز تحقیقات اصلاح نژاد ماهیان گفت: بزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری غیر ساحلی جنوب کشور در این استان است و در این زمینه هم ظرفیت‌هایی داریم.

وی به ظرفیت‌های استان در حوزه معادن اشاره کرد و گفت: فسفات، بوکسیت، سلستین در کنار معادن گچ و نمک قابلیت‌های استان در این حوزه است.

وی در ادامه بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: در دولت وفاق ملی، ۴۷ کیلومتر به شبکه بزرگراه‌های استان افزوده شده است و کلنگ‌ اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور زده شد.

استاندار با ابراز تمایل به استقبال از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با بیان اینکه فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن کردیم، گفت: سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی یک هفته فرصت دارد تا بررسی‌های اولیه انجام داده و محورهای سرمایه‌گذاری در استان را اعلام کند.