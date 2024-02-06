۱۱ هزار نفر در پنجاه و یکمین دوره آزمون دستیاری ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن عباسی امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی در محل وزارت بهداشت گفت: برای بررسی موضوع دستیاری باید نگاه چند سویه‌ای داشت زیرا این موضوع یک پدیده چند عاملی است. بخش کوچکی از عواملی که باعث می‌شود از برخی از رشته‌های تخصصی استقبال کمی صورت گیرد، مربوط به آموزش است. مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این پدیده دخیل هستند.

وی گفت: وظیفه ما حفظ ظرفیت‌ها و کیفیت آموزش و ارائه راهکارهای تشویقی و تاکید بر تنظیم مجدد آئین نامه‌های مرتبط با دستیاری متناسب با حوزه‌های درمان، بیمه، افزایش مبالغ حق الزحمه، پذیرش مستقیم از دوره کارورزی از جمله راهکارهای افزایش پذیرش دستیاری است.

مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی افزود: اگر برای این پدیده چند علتی مشارکت سایر حوزه‌ها هم صورت گیرد امید می‌رود که نقیصه صندلی خالی در حوزه دستیاری رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: آزمون دستیاری دوره پنجاه و یکم در روز ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود و در حال حاضر طراحی سوال و جمع آوری داده‌ها و بازنگری سوالات در حال انجام است.

عباسی اظهار داشت: ۱۱ هزار نفر در آزمون دستیاری در این دوره ثبت نام کرده اند که با وجود تمدید، یک بار دیگر فرصت ثبت نام تمدید خواهد شد.