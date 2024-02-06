کریدور بزرگراهی غرب کشور سال آینده اتمام می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خرمی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه احداث و تکمیل کریدور بزرگراهی کشور از اولویت‌های سهم وزارت راه و شهرسازی است، افزود: با توجه به اهمیت ترانزیت کالا و جابجایی مسافر در منطقه شمال غربی کشور به خصوص در مرزهای کشور ترکیه و شمال عراق اتمام عملیات کریدور بزرگراهی غرب کشور در دستور کار بوده و این پروژه در مراحل نهایی تکمیل و بهره برداری است.

وی تصریح کرد: بر اساس زمانبندی انجام شده و به پیگیری و تلاش مدیران استانی ۱۰ کیلومتر دیگر از این پروژه به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است که با تخصیص به موقع اعتبار مورد نیاز کل پروژه بزرگراهی کشور تا آخر سال آینده به اتمام می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در این دیدار اظهار کرد: کریدور بزرگراهی کشور به طول ۵۴۸ کیلومتر از مرز بازرگان آغاز و از مسیرهای بزرگراهی شهرستان بوکان از استان خارج می‌شود.

سید محسن حمزه لو گفت: با توجه به تلاش کارشناسان و پیمانکاران پروژه تا کنون بیش از ۴۸۰ کیلومتر پروژه به اتمام رسیده و کمتر از ۶۰ کیلومتر در صورت تخصیص اعتبارات لازم زیر بار ترافیک می‌رود

وی افزود: با توجه به اهمیت تکمیل زیرساخت‌ها ی ارتباطی در مسیرهای منتهی به پایانه‌های ممرزی استان و تاکید مقام عالی استان این پروژه در مراحل نهایی بوده و تخصیص به موقع اعتبار مورد نیاز این کریدور طی یک سال آینده به اتمام می‌رسد.

کریدور بزرگراهی غرب کشور به عنوان نقطه اتصال دسترسی قفقاز به آب‌های آزاد و خلیج فارس از مرز بازرگان در آذربایجان غربی شروع شده و با عبور از کردستان، کرمانشاه و لرستان به خوزستان می‌رسد و در بندر امام خمینی خاتمه می‌یابد، طول مسیر یک هزار و۵۳۰ کیلومتر است که به صورت بزرگراهی احداث می‌شود.

این کریدور ضمن کاهش زمان سفر و سهولت جابه‌جایی بین استان‌های شمال غرب به جنوب غرب موجب تسهیل ترانزیتی اوراسیا و همچنین جابجایی مسافر از کشورهای ترکیه و عراق به آب‌های آزاد می‌شود.