  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۵۵

عضو مجلس خبرگان رهبری:

ضعف صنایع تکمیلی از مشکلات کلان مازندران است

ضعف صنایع تکمیلی از مشکلات کلان مازندران است

ساری- عضو مجلس خبرگان رهبری ضعف در صنایع تکمیلی را مشکلات کلان استان مازندران بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق پیشنمازی بعدازظهر سه شنبه در نشست با خبرگزاری‌های استان با اشاره به وظایف مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در حوزه کشاورزی و مرکبات در استان مازندران با مشکلات روبرو هستیم و باغداران برای فروش محصولات با چالش روبرو هستند.

وی با تاکید براین که باید برای صادرات محصولات برنامه ریزی شود، افزود: اکنون شاهد هستیم که برنج با هزینه‌های بالا به ثمر می‌نشیند و محصول روی دست کشاورزان باقی می‌ماند از این رو باید بستر صادرات در استان فراهم شود.

وی بر لزوم تأمین صنایع تکمیلی برای محصولات استان تاکید کرد و گفت: اگر صنایع تبدیلی را در استان تکمیل کنیم مرکبات ضایعات نمی‌شود و باید زیرساخت‌ها در استان تقویت شود.

آیت الله پیشنمازی با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در تربیت فرزندان به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر شبیه خون فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: شبیخون فرهنگی سخت‌ترین حملات را شامل می‌شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اظهار اینکه متأسفانه برخی ارگان‌های فرهنگی به وظایف خود عمل نکردند خواستار توجه به اهداف و برنامه‌های فرهنگی در جامعه شد.

وی تاکید کرد: اگر به داد آموزش و پرورش نرسیم مشکلات جامعه حل نمی‌شود در حالی باید به این حوزه توجه اساسی شود.

وی با اظهار اینکه حضور باشکوه در انتخابات لازم است، گفت: دشمن در تلاش است تا حضور را کمرنگ کند و باید پرچم ایران اسلامی را مقتدرانه برافراشته کنیم.

کد مطلب 6016636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها