به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین طی نشست مطبوعاتی در مسکو، پایتخت این کشور درباره سفر ولادیمیر پوتین، رییس جمهور این کشور به ترکیه، با بیان اینکه در این سفر روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور بررسی خواهد شد، گفت: ترکیه شریک مهم اقتصادی و تجاری ماست.

سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسایلی مانند نقشه راه ایجاد مرکز گاز در ترکیه و ایجاد بانک مشترک روسیه و ترکیه در این سفر مورد بحث قرار خواهند گرفت یا نه، اضافه کرد: تمام این مسایل در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پسکوف با بیان اینکه همه عناصر روابط تجاری و اقتصادی ترکیه و روسیه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: ترکیه شریک مهم تجاری و اقتصادی ما است و همه جزییات این روابط در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این در حالیست که ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه قرار است طی ماه فوریه به ترکیه سفر کند.