به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی هاشمی شامگاه سه شنبه در همایش سران عشایر و بزرگان طوایف عرب که در اروندکنار برگزار شد، اظهار کرد: در عملیات ثامن الائمه هیچ شناور و ناوی نداشتیم و این مردم بودند که عملیات را از طریق دریا پشتیبانی کردند و حصر آبادان شکسته شد.

وی اضافه کرد: اگر مردم در آن زمان پشتیبانی نمی‌کردند امروز وضع آبادان و دیگر مناطق این گونه نبود چرا که آبادان توسط دشمن محاصره شده بود.

فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه ادامه داد: در عملیات‌های بدر، خیبر و عملیات والفجر ۸ در مقابله با دشمن شناورهای مردمی بودند که بسیج می‌شدند و به کمک رزمندگان آمدند.

وی گفت: اهالی و صاحبان شناورها خودجوش برای دفاع از خاک کشور مشارکت می‌کردند و جلوی دشمن بعثی ایستادند. مردم عرب خوزستان نشان دادند هیچ گاه همراه دشمن نیستند و نخواهند بود.