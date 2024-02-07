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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه:

شناورهای مردمی در زمان جنگ به کمک رزمندگان می‌آمدند

شناورهای مردمی در زمان جنگ به کمک رزمندگان می‌آمدند

اروندکنار- فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه گفت: در عملیات‌ بدر، خیبر و والفجر ۸ در مقابله با دشمن شناورهای مردمی بودند که بسیج می شدند و به کمک رزمندگان می آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی هاشمی شامگاه سه شنبه در همایش سران عشایر و بزرگان طوایف عرب که در اروندکنار برگزار شد، اظهار کرد: در عملیات ثامن الائمه هیچ شناور و ناوی نداشتیم و این مردم بودند که عملیات را از طریق دریا پشتیبانی کردند و حصر آبادان شکسته شد.

وی اضافه کرد: اگر مردم در آن زمان پشتیبانی نمی‌کردند امروز وضع آبادان و دیگر مناطق این گونه نبود چرا که آبادان توسط دشمن محاصره شده بود.

فرمانده منطقه سوم نیروی دریایی سپاه ادامه داد: در عملیات‌های بدر، خیبر و عملیات والفجر ۸ در مقابله با دشمن شناورهای مردمی بودند که بسیج می‌شدند و به کمک رزمندگان آمدند.

وی گفت: اهالی و صاحبان شناورها خودجوش برای دفاع از خاک کشور مشارکت می‌کردند و جلوی دشمن بعثی ایستادند. مردم عرب خوزستان نشان دادند هیچ گاه همراه دشمن نیستند و نخواهند بود.

کد مطلب 6017116

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