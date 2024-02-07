مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کمک نظامی به تل آویو را تصویب نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجلس نمایندگان آمریکا پس از برگزاری یک رای گیری جنجالی، لایحه کمک نظامی به تل آویو را تصویب نکرد.

مجلس نمایندگان آمریکا در مورد بسته کمکی ۱۷.۶ میلیارد دلاری به اسراییل رأی‌گیری کرده بود.

دولت بایدن امیدوار بود که با دستیابی به سازش با کنگره، بودجه کلی ۱۰۶ میلیارد دلاری را تصویب کند که هم تدابیر مرزی در مقابله با مهاجرت فزاینده از مرزهای جنوبی به آمریکا را سامان دهد و هم کمک نظامی به اوکراین و رژیم صهیونیستی را نهایی کند. لایحه مورد نظر دولت بایدن شامل کمک به تایوان برای دفاع از خود برابر خطرات ناشی از چین نیز بود.

«مایک جانسون»، رییس مجلس نمایندگان، پیش از رای گیری در نامه روز شنبه به هم‌حزبی‌های خود در کنگره نوشت بسته پیشنهادی دولت که در مجلس سنا تصویب شده، مورد موافقت مجلس نمایندگان قرار نخواهد گرفت زیرا در خصوص مقابله با مهاجران غیرقانونی «به اندازه کافی سخت‌گیرانه نیست.»

«جان کربی»، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، پیشتر گفته بود رییس‌جمهور بسته‌ای را که تنها در آن کمک به اسراییل تصویب شده باشد، «وتو خواهد کرد.»