طرح هایی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان در شهرستان لنده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراد علی پیوند ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مدارس امام خمینی ره علوی در دوطبقه و مدرسه آموزشی الزهرا افتتاح شد.

وی بیان داشت: طرح‌های جدول کشی شهرک‌های شهید رجایی ایستگاه برق دژکوه، حوزه شهری، آسفالت خیابان و معابر و شهرک سرآسیاب و سطح شهر نیز از دیگر طرح‌ها است.

پیوند با بیان اینکه ۱۵ طرح عمرانی و اقتصادی با در شهرستان لنده افتتاح شد، گفت: طرح‌های مختلف اقتصادی و تولیدی در راستای توسعه شهرستان افتتاح و در حوزه کمیته امداد امام خمینی نیز ۴۵ واحد احداثی با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال تکمیل شد.