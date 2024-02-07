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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

طرح هایی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان در شهرستان لنده افتتاح شد

طرح هایی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان در شهرستان لنده افتتاح شد

یاسوج- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح هایی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان در شهرستان لنده به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد علی پیوند ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مدارس امام خمینی ره علوی در دوطبقه و مدرسه آموزشی الزهرا افتتاح شد.

وی بیان داشت: طرح‌های جدول کشی شهرک‌های شهید رجایی ایستگاه برق دژکوه، حوزه شهری، آسفالت خیابان و معابر و شهرک سرآسیاب و سطح شهر نیز از دیگر طرح‌ها است.

پیوند با بیان اینکه ۱۵ طرح عمرانی و اقتصادی با در شهرستان لنده افتتاح شد، گفت: طرح‌های مختلف اقتصادی و تولیدی در راستای توسعه شهرستان افتتاح و در حوزه کمیته امداد امام خمینی نیز ۴۵ واحد احداثی با اعتبار ۱۶ میلیارد ریال تکمیل شد.

کد مطلب 6017657

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