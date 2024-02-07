توقیف ۵۴۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کرمانشاه

سردار محمد رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ۵ روزه برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و آن‌هایی که در وضعیت ظاهریشان تغییر ایجاد شده، اظهار کرد: در همین راستا ۵۴۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شدند.

وی افزود: از مجموع ۵۴۴ دستگاه وسیله نقلیه توقیفی ۳۸۹ دستگاه خودرو و ۹۴ دستگاه موتورسیکلت بودند که به علت نداشتن پلاک توقیف شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین ۱۴ دستگاه خودرو به دلیل مخدوش بودن پلاک توقیف و صاحبان آنها به مراجع قضائی معرفی شدند و ۴۷ دستگاه وسیله نقلیه هم به دلیل تغییر در وضعیت ظاهری و فنی توسط پلیس توقیف شدند.

سردار رستمی همچنین به اعمال قانون‌های صورت گرفته توسط پلیس در خصوص خودروهای متخلف اشاره کرد و گفت: در این طرح ۵ روزه یک هزار و ۶۵۳ دستگاه وسیله نقلیه به دلیل خوانا نبودن پلاکشان و ۳ هزار و ۵۹۹ دستگاه خودرو نیز به دلیل دودی بودن غیرمجاز شیشه‌هایشان اعمال قانون شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآوری کرد: در این طرح همچنین ۱۰۹ دستگاه وسیله نقلیه دارای چراغ روشنایایی غیرمجاز و ۲۲ دستگاه نیز به علت استفاده از چراغ گردان و آژیر غیرمجاز با اعمال قانون از سوی پلیس مواجه شدند.

وی با اشاره به اینکه طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف با حضور حدود ۵۰۰ نفر از همکاران انتظامی در بخش‌های مختلف در قالب ۱۳۹ تیم خودرویی، ۲۱ تیم موتوری و ۷۳ تیم پیاده اجرا شد، از تلاش‌های مأموران پلیس قدردانی و تاکید کرد که چنین طرح‌هایی به تناوب در سطح استان کرمانشاه ادامه پیدا خواهد کرد.