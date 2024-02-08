به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح پنجشنبه در دیدار و نشست صمیمی جمعی از فرزندان شهدا به بیان مسائل و دغدغههای پیرامون ایثارگران پرداخت و اظهار داشت: از ظرفیت و توان فرزندان شهدا در حوزهها و فعالیتهای مختلف استفاده و مسائل و مشکلات آنان مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
فرماندار بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی و شهدای شهرستان به اهمیت جایگاه شهدا و ایثارگران در جامعه اشاره کرد و گفت: تکریم خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران و رسیدگی به خواستههای آنان ضروری است.
وی با بیان اینکه افتخار خدمتگزاری به خانواده شهدا و ایثارگران را داشتهام، افزود: خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و رسیدگی به مشکلات آنان از وظایف مسؤولان و دارای اجر معنوی است.
رحیمی خاطر نشان کرد: فرزندان شهدا والامقام شهرستان ظرفیت خوبی در اجرای برنامههای مختلف هستند که با شناسایی توانمندیهای آنان از پتانسیل و نظرات مشورتی این عزیزان در جهت خدمت مضاعف به همشهریان استفاده بیشتری خواهد شد.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه مردم میهن اسلامی همواره در اداره کشور نقش آفرین بوده و با حضور مؤثر خود بسیاری از توطئههای دشمنان را خنثی کردهاند افزود: انتخابات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از همین منظر است رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) از روی حکمت و دانایی، یازده ماه قبل از انتخابات بر اهمیت آن تاکید فرمودند.
نظر شما