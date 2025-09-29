به گزارش خبرگزاری مهر، اله‌کرم اخلاقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: فرزندان شهدا و ایثارگران میراث‌داران اصلی فرهنگ ایثار و مقاومت‌ هستند و حضور آنان در عرصه خدمت به مردم، مایه افتخار و عزت دانشگاه است.

وی اضافه کرد: ما خود را وامدار خانواده‌های معزز شهدا می‌دانیم و هر توفیقی که در مسیر خدمت به جامعه داریم، مرهون خون شهیدان و ایثارگری رزمندگان است.

وی افزود: تجلیل از فرزندان شهدا و ایثارگران تنها یک مراسم نمادین نیست، بلکه تأکید بر این حقیقت است که یاد و راه شهدا باید در همه صحنه‌های جامعه زنده نگه داشته شود و ما به‌عنوان خدمتگزاران مردم در حوزه سلامت، وظیفه داریم در کنار خانواده‌های ایثارگران باشیم.

در این آیین که با همت امور ایثارگران دانشگاه و با حضور فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر، مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری و رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد، با اهدای لوح سپاس از فرزندان شهدا و ایثارگران شاغل در دانشگاه قدردانی شد.