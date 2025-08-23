به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اداره کل در هفته دولت ۳۶ پروژه آماده بهرهبرداری و ۸ پروژه جهت آغاز عملیات اجرایی دارد.
رستمی در خصوص شاخصترین دستاوردهای این اداره کل در هفته دولت اظهار داشت: بهسازی و تعریض راهها به طول ۱۵ کیلومتر، روکش و آسفالت حفاظتی به طول ۵۵ کیلومتر و احداث و بهسازی راه روستایی به طول ۳۴ کیلومتر از پروژههای هفته دولت است.
وی یادآور شد: همچنین تعمیر و تعریض ۱۲ دستگاه پل، حذف ۴ نقطه حادثه خیز، ۱۰۵ کیلومتر اجرای علائم و خط کشی، ۷ کیلومتر جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل، بهرهبرداری از ۳ سامانه کنترل سرعت و آغاز یا تکمیل ۱۱ کیلومتر روشنایی در هفته دولت خواهیم داشت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر درخصوص پروژههای شاخص راهداری خاطرنشان کردد: افتتاح ۴ مجتمع خدمات رفاهی با سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیارد تومان، حذف نقطه پر تصادف پیچهای برق در گردنه «دالکی- کنارتخته» با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان، فاز سوم تعریض و بهسازی محور «سنا- ناصری- شنبه» دشتی با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان، فاز دوم بهسازی پیچهای «جاشک» با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان، تبدیل نیوجرسی بتنی به جای گاردریل در محور «بوشهر- برازجان» با اعتبار ۵ .۷۳ میلیارد تومان و شروع فاز دوم تعریض و بهسازی محور «دهرود-تنگ ارم» دشتستان با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان از پروژههای مهم این اداره کل در هفته دولت امسال است.
نظر شما