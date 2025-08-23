  1. استانها
  2. بوشهر
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۵

بهره‌برداری و آغاز ۴۴ پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۴ پروژه با اعتبار بیش از ۷۲۷ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اداره کل در هفته دولت ۳۶ پروژه آماده بهره‌برداری و ۸ پروژه جهت آغاز عملیات اجرایی دارد.

رستمی در خصوص شاخص‌ترین دستاوردهای این اداره کل در هفته دولت اظهار داشت: بهسازی و تعریض راه‌ها به طول ۱۵ کیلومتر، روکش و آسفالت حفاظتی به طول ۵۵ کیلومتر و احداث و بهسازی راه روستایی به طول ۳۴ کیلومتر از پروژه‌های هفته دولت است.

وی یادآور شد: همچنین تعمیر و تعریض ۱۲ دستگاه پل، حذف ۴ نقطه حادثه خیز، ۱۰۵ کیلومتر اجرای علائم و خط کشی، ۷ کیلومتر جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل، بهره‌برداری از ۳ سامانه کنترل سرعت و آغاز یا تکمیل ۱۱ کیلومتر روشنایی در هفته دولت خواهیم داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر درخصوص پروژه‌های شاخص راهداری خاطرنشان کردد: افتتاح ۴ مجتمع خدمات رفاهی با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان، حذف نقطه پر تصادف پیچ‌های برق در گردنه «دالکی- کنارتخته» با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان، فاز سوم تعریض و بهسازی محور «سنا- ناصری- شنبه» دشتی با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان، فاز دوم بهسازی پیچ‌های «جاشک» با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان، تبدیل نیوجرسی بتنی به جای گاردریل در محور «بوشهر- برازجان» با اعتبار ۵ .۷۳ میلیارد تومان و شروع فاز دوم تعریض و بهسازی محور «دهرود-تنگ ارم» دشتستان با اعتبار ۴۷ میلیارد تومان از پروژه‌های مهم این اداره کل در هفته دولت امسال است.

