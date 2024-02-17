چین: آمریکا باید به اصل «چین واحد» پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «وانگ یی»، وزیر خارجه این کشور در دیدار با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود تأکید کرده اگر آمریکا خواهان ثبات و پایداری در تنگه تایوان است، باید به اصل «چین واحد» پایبند باشد و از «استقلال تایوان» حمایت نکند.

وزرای خارجه چین و آمریکا دیروز جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با هم دیدار و گفت‌وگو کردند.

ساعاتی پیش «متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور و «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین، در جریان گفتگوهای روز جمعه خود در آلمان درباره طیفی از مسائل منطقه ای و جهانی از جمله درباره شبه جزیره کره، تایوان و جنگ روسیه در اوکراین بحث کردند.

به گفته میتو میلر، وزرای خارجه آمریکا و چین در حاشیه نشست امنیتی مونیخ ملاقات کردند و در ادامه مدعی شد واشنگتن تلاش خود را برای مدیریت «مسئولانه» رقابت راهبردی با چین از طریق بهبود ارتباطات دوجانبه و اقدامات دیگر دوچندان کرده است.

وی دراین‌باره گفت: دو طرف همچنین درباره وضعیت خاورمیانه و شبه جزیره کره تبادل نظر و تاکید کردند که مقامات ارشد مربوطه باید برای پیگیری این گفتگوها با یکدیگر ملاقات کنند.

به گفته میلر، بلینکن بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان و در دریای چین جنوبی تاکید کرد و در عین حال نگرانی‌ها را در مورد حمایت چین از جنگ روسیه علیه اوکراین، از جمله حمایت از پایگاه صنعتی دفاعی روسیه، ابراز کرد.

وی همچنین افزود: وزیر امور خارجه همچنین بر اهمیت تداوم اجرای پیشرفت‌های به دست آمده توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور چین و شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در اجلاس سران آنها در ماه نوامبر در کالیفرنیا، از جمله همکاری در مبارزه با مواد مخدر و ارتباطات نظامی تاکید کرد. میلر گفت: وزیر امور خارجه تاکید کرد که ایالات متحده از منافع و ارزش های ما و متحدان و شرکای خود دفاع خواهد کرد.