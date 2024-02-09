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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه:

بانگ «الله اکبر» در کرمانشاه طنین‌انداز می‌شود

بانگ «الله اکبر» در کرمانشاه طنین‌انداز می‌شود

کرمانشاه- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: همزمان با شب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بانگ «الله اکبر» در کرمانشاه طنین‌انداز می‌شود.

حجت الاسلام مهدی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانگ الله اکبر ساعت ۲۱ شامگاه فردا شنبه (۲۱ بهمن) در استان کرمانشاه طنین‌انداز می‌شود.

وی افزود: این اقدام به یاد تکبیرهای پیروزمندانه بهمن ماه سال ۱۳۵۷ طنین انداز می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: همزمان با نوای ملکوتی الله اکبر آسمان شهر کرمانشاه و شهرستان‌های استان در نقاط مختلف نورافشانی خواهد شد.

وی ادامه داد: همزمان نوای الله اکبر از ماءذنه‌های مساجد و از پشت بام‌ها در آسمان استان طنین‌انداز می‌کنند.

حجت الاسلام عبدی خاطرنشان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در سراسر استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6019091

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