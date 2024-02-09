حجت الاسلام مهدی عبدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانگ الله اکبر ساعت ۲۱ شامگاه فردا شنبه (۲۱ بهمن) در استان کرمانشاه طنینانداز میشود.
وی افزود: این اقدام به یاد تکبیرهای پیروزمندانه بهمن ماه سال ۱۳۵۷ طنین انداز میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: همزمان با نوای ملکوتی الله اکبر آسمان شهر کرمانشاه و شهرستانهای استان در نقاط مختلف نورافشانی خواهد شد.
وی ادامه داد: همزمان نوای الله اکبر از ماءذنههای مساجد و از پشت بامها در آسمان استان طنینانداز میکنند.
حجت الاسلام عبدی خاطرنشان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در سراسر استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.
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