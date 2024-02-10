وحید خدابنده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت توجه به آموزش دانش آموزان در مقطع ابتدایی، اظهار کرد: ۱۳۵ هزار و ۷۷۱ دانش‌آموز ابتدایی در سطح استان اردبیل در حال تحصیل هستند که ۶۰ درصد جمعیت دانش‌آموزی را شامل می‌شود و تنها یک درصد آن‌ها لازم‌التوجه هستند.

وی با بیان اینکه بیش از ۶ هزار و ۵۸۱ همکار در دوره ابتدایی نیز فعالیت آموزشی دانش آموزان مقاطع ابتدایی را زیر نظر قرار می‌دهند، گفت :۶ میلیون و ۱۳۷ هزار کلاس دولتی، غیردولتی در سطح استان وجود دارد که یک هزار و ۳۷۱ مربوط به کلاس درس چندپایه هست، بر اساس آمار ۷۰ درصد جمعیت دانش‌آموزی را مدارس روستایی و ۳۰ درصد را مدارس شهری تشکیل می‌دهد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به وجود ۵۸۸ کودکستان در سطح استان اردبیل بیان کرد: از ابتدای سال شاهد فعالیت بسیار خوب نواحی و مناطق در صدور مجوز کودکستان‌ها و توانمندسازی مؤسسان، مدیران و مربیان پیش دبستانی هستیم که با بررسی شرایط مجوز ۴۳۰ کودکستان با شرایط قانونی تطبیق یافته و برای آن‌ها مجوز صادر شده است.

شناسایی ۱۴۸۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل

خدابنده با اشاره به آمار صعودی کودکان بازمانده از تحصیل در سطح استان اردبیل افزود: بر اساس آمار اولیه یک هزار و ۴۸۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در این استان شناسایی شده که ازدواج زودهنگام، اشتغال، فقر و غیره از جمله عمده دلایل ترک و بازماندن از تحصیل دانش‌آموزان بوده است که از این تعداد ۳۷۰ نفر جذب و مشغول به تحصیل شدند و تلاش و پیگیری برای بازگرداندن بقیه به کلاس‌های درس نیز ادامه دارد.

انجام بیش از ۵ هزار بازدید از مدارس روستایی و عشایری اردبیل

وی به استارت طرح «نظام دوری» در سطح استان اشاره کرد و افزود: دوره اول ابتدایی بهترین زمان برای شناسایی استعدادهای دانش آموزان است که این طرح با هدف شناسایی و هدایت استعداد دانش آموزان در ۹ کلاس درس اردبیل در حال اجرا است و ۸۰ نفر راهبر به عنوان بازوان توانمند آموزش و پرورش در مدارس عشایری، مرزی حضور دارند و بازدید مستمر از مدارس انجام می‌دهند که تا کنون ۵ هزار و ۹۹۸ بازدید طی ۱۰ ماهه گذشته انجام شده است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل به محول شدن مسئولیت دبیرخانه کشوری درس علوم و آزمایشگاه به اردبیل اشاره کرد و گفت: به عنوان یکی از ۸ استان منتخب دبیرخانه کشوری در این دبیرخانه انتخاب شدیم که با استفاده از ظرفیت و همفکری همکاران نخبه و توانمند استان و نیز افراد صاحب نظر سایر استان‌ها تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا با برنامه ریزی‌های راهبردی و عملیاتی مدون در مسیر موفقیت گام برداریم.

خدابنده تشکیل شبکه‌های تخصصی و حلقه‌های علمی به منظور تولید بسته‌های آموزشی متنوع را از اهداف این دبیرخانه عنوان کرد و افزود: فرهنگ پژوهش باید میان معلمان و دانش آموزان گسترش یابد، زیرا معلمی که بر اساس این رویکرد به آموزش می‌پردازد، فرصت‌هایی را برای دانش آموزان فراهم می‌کند تا به طور عملی به یادگیری اقدام کنند.

۲۲۰۰ دبیر در طرح «شهید همت» آموزش دیدند

وی به اجرای طرح شهید ابراهیم همت در اردبیل اشاره کرد و گفت: این دوره‌های توانمندسازی به صورت حضوری، غیر حضوری و حلقه‌های علمی است که ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در این طرح ۴ هفته به صورت حضوری و ۴ هفته به صورت غیرحضوری در بستر شاد آموزش لازم را دیدند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل بیان کرد: از آنجا که طرح شهید همت با رویکرد روش تدریس جدید بر مبنای تقویت شایستگی‌ها است، همکاران باید مطابق با اهداف سند تحول بنیادین روی شایستگی‌های تمام ساحتی دانش‌آموزان کار کنند و این تغییر رویکرد در سطح کلاس و مدرسه کاملاً ملموس باشد.

وی در پایان با بیان اینکه توانمندسازی نیروی انسانی اولویت آموزش ابتدایی است، خاطرنشان کرد: مطالعه اساس و بنیان سند تحول بنیادین راه و روش تربیت سالم و صحیح اسلامی دانش آموزان است و پیشرفت علمی جامعه را نیز به دنبال دارد.