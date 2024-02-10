به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر را با کسب ۳۰ امتیاز و قرارگیری در رده سوم جدول به پایان رساند. در پایان مسابقات و پس انتخاب «اوسمار لوس ویه‌را» به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس مدیران این باشگاه مطابق با نظرات این مربی تیم خود را تقویت کردند.

پرسپولیسی‌ها تاکنون عبدالکریم حسن، عیسی آل کثیر، ابوالفضل بابایی و اوستون ارونوف را به خدمت گرفته‌اند. مشکلی که این روزها مدیران پرسپولیس با آن مواجه هستند، بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی است و این بدان معناست که تا زمانی که قرارداد بازیکنان جدید پرسپولیس در سازمان لیگ به ثبت نرسد این باشگاه نمی‌تواند از حضور این نفرات در ترکیب تیم خود استفاده کند.

با اعلام سازمان لیگ فوتبال مهلت قانونی نقل و انتقالات نیم فصل ۷ اسفند به پایان می‌رسد و اگر تا این زمان سرخ‌ها نتوانند پنجره خود را باز کنند در ادامه با مشکلاتی مواجه خواهند شد. پرسپولیسی‌ها حدود ۲۰۰ هزار دلار باید جریمه مالیاتی قرارداد با «بوژیدار رادوشوویچ» دروازه‌بان اسبق خود را پرداخت کنند و تا زمانی که این رقم پرداخت نشود، پنجره سرخ‌ها بسته خواهد ماند.

استقلال تهران نیز با این مشکل مواجه بود اما مدیران این باشگاه روز گذشته جمعه ۲۰ بهمن، خبر از باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی خود دادند و باید دید مدیران پرسپولیس در این فرصت ۱۶ روزه تا ۷ اسفند آیا موفق به باز کردن پنجره خود خواهند شد یا خیر.