اینستاگرام و تردز محتوای سیاسی را ترویج نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به گفته آدام موزری رییس اینستاگرام، کاربران همچنان محتوای سیاسی حساب های کاربری دیگری که فالو می کنند را مشاهده خواهند کرد، اما اپ های مذکور چنین پست هایی را ترویج نمی کنند.

تغییر مذکور طی چند هفته آینده در تمام حساب های کاربری عمومی اپ هایی که الگوریتم های پیشنهاد محتوای متا، پست یا محتوا را ترویج می کنند، مانند بخش های ریلز و اکسپلور اینستاگرام اجرا می شود. موزری درباره اینکه متا چگونه محتوا را سیاسی تلقی می کند، توضیحی نداده است، اما سخنگوی شرکت مادر اعلام کرده چنین محتوایی شامل موضوعات مرتبط با انتخابات و موضوعات اجتماعی می شود.

سخنگوی متا در این باره می گوید: تعریف ما از محتوای سیاسی، در حقیقت محتوایی است که درباره موضوعات مرتبط با دولت یا انتخابات ریاست جمهوری باشد، مانند پست هایی درباره قوانین، انتخابات یا موضوعات اجتماعی. چنین مشکلات جهانی بسیار پیچیده هستند و این بدان معنا است که همزمان با تعامل ما با مردم و جوامعی که از پلتفرم هایمان استفاده می کنند، تعریف از محتوای سیاسی نیز تغییر می کند.

هرچند متا پیشنهادات محتوای مربوط به چنین موضوعاتی را به طور پیش فرض محدود می کند، اما افرادی که می خواهند چنین محتوایی را ببینند می توانند از طریق تنظیمات اینستاگرام و تردز آن را مشخص کنند. شبکه اجتماعی نیز اعلام کرد آپدیت مذکور روی مشاهده پست هایی که کاربران از حساب های کاربری که فالو می کنند، تاثیری ندارد. موزری در این باره گفت: هدف ما حفظ قابلیت انتخاب برای افراد جهت تعامل با محتوای سیاسی و همزمان احترام به سلیقه افراد برای چنین محتوایی است.

تغییر مذکور جدیدترین تلاش متا برای منصرف کردن کاربران تردز از بحث درباره موضوعات احتمالا چالش برانگیز است. این شرکت موضوعات حساس از جمله واکسن و کووید را از نتایج جستجو در تردز حذف می کند. همچنین موزری اعلام کرد متا نمی خواهد کاربران به پست محتوا درباره سیاست و اخبار جدی در اپ تشویق کند.

این در حالی است که چنین تغییری احتمالا موجی از انتقادات میان کاربران و خالقان محتوا ایجاد کند که برخی از آنها معتقدند متا به طور ناعادلانه برخی از انواع محتوا را سرکوب می کند.