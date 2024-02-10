اعمال اختصاصی روز آخر ماه رجب/شیوه خواندن نماز سلمان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۱ بهمن ماه مصادف با آخرین روز ماه رجب است. رجب، ماه شست‌وشوی دل و جان از زنگارهای گناه و غفلت است و کسانی که در این ماه دل در گرو محبت خدا نهادند سعی می‌کنند تا آخرین روز از برکات این ماه بهره ببرند و خود را برای فیوضات ماه عظیم شعبان آماده کنند.

یکی از راه‌های بهره بردن از برکات ماه رجب انجام اعمالی است که در این ماه سفارش شده است و سالکان الی الله از روز اول تا آخرین روز ماه رجب به انجام اعمال وارد شده در آیات و روایات اهتمام ویژه دارند.

در کتاب شریف مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی برای روز آخر ماه رجب، اعمالی نظیر روزه و غسل توصیه شده است.

بر اساس کتاب المراقبات آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که برنامه‌های عبادی آن از آیات و روایات ائمه اطهار (ع) جمع‌آوری شده اعمال روز آخر رجب به شرح ذیل نقل شده است:

«از مهمترین اعمال این روز خواندن قسمت سوم نماز سلمان می‌باشد. قسمت سوم آن نیز مانند دو قسمت پیشین ده رکعت است جز اینکه به جای دعاهای قبل بین هر دو رکعتی این دعا را می‌خواند: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت، بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.»

پیامبر (ص) دربارهٔ این نماز به حضرت سلمان (س) می‌گوید هیچ مؤمنی این نماز را نمی‌گزارد مگر اینکه همهٔ گناهان صغیره و کبیره‌اش محو می‌شود.

در ادامه اعمال روز آخر ماه رجب آیت الله ملکی تبریزی می‌گوید: «در این روز باید در عرضه اعمال و عرض ناتوانی و کوتاهی خود تلاش نموده و همراه با اعتراف صادقانه و حیایی خالص و با وارد شدن از در فضل بزرگ او برای تمام حالات و اعمال خود چاره جویی نموده و آنان را اصلاح نماید. و با دوستان رو سفید خداوند به او متوسل شود. که او کریم بوده و کرامت را برای اولیا و بندگانی که به دنبال وسیله‌ای به در او آمده و محتاج به رحمت او هستند، دوست دارد.»

میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب خود همچنین آورده است: «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء؛ ای کسی که وقتی او را بخوانند بیچارگان را اجابت نموده و گرفتاری‌شان را برطرف می‌نماید.» و با این جهت که او «کریم العفو» می‌باشد و «کریم العفو» را به کسی که گناهان را بخشیده و آنها را تبدیل به چند برابر نیکی می‌کند تفسیر کرده‌اند. و باید در توسل و عرضه اعمال و عرض ناتوانی و کوتاهی‌ها لطافت به خرج داده و مراقب باشد که مبادا با پایان ماه از حمایت مولای خود خارج شود. و به درگاه خدای متعال تضرع نماید که او را برای همیشه در حمایت خود قرار دهد و حمایت او در ماه یا حالت یا مکان خاصی نباشد. و باید در این جهت اهتمام داشته و از اهل غفلت نباشد.