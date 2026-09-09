به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای آرد و نان سمنان در محل فرمانداری با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای شناسایی تخلفات نانوایی‌ها، افزود: تداوم نظارت دقیق بر عملکرد این واحدها مورد تأکید است.

وی با اشاره به اهمیت بررسی تراکنش‌های نانوایی‌ها توضیح داد: یارانه آرد با هدف تأمین نان مورد نیاز مردم اختصاص می‌یابد و نباید تخلفات برخی واحدها موجب انحراف این منابع از هدف اصلی و تضییع حقوق شهروندان شود.

فرماندار سمنان با بیان اینکه برخورد با تخلفات باید متناسب با میزان و نوع تخلف باشد، اظهار کرد: در صورت شناسایی تخلف، سهمیه آرد واحد متخلف باید کاهش یابد و در موارد جدی، علاوه بر اعمال جریمه، موضوع ابطال پروانه کسب نیز در دستور کار خواهد بود.

صمیمیان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات تأکید کرد و یادآور شد: برخوردها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از حقوق مردم، بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تکرار تخلفات ایجاد شود.

وی همچنین به گزارش‌های مربوط به فروش اجباری کنجد در برخی نانوایی‌ها اشاره کرد و افزود: فروش اجباری هرگونه محصول همراه با نان قابل قبول نیست و با واحدهایی که مرتکب این تخلف می‌شوند باید برخورد قانونی صورت گیرد.

فرماندار سمنان پیشنهاد کرد: نانوایی‌هایی که در زمینه فروش اجباری کنجد تخلف کرده‌اند، با هماهنگی اتحادیه نسبت به نصب اطلاعیه در محل واحد صنفی اقدام کنند تا شهروندان از وضعیت واحد متخلف مطلع باشند.

وی ادامه داد: در صورت رعایت نکردن ضوابط و تداوم تخلف، علاوه بر اقدامات قانونی، کاهش سهمیه آرد این واحدها نیز باید اعمال شود.