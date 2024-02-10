به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته با رهبران گروههای مقاومت فلسطین در بیروت دیدار کرد.
در این دیدار که آقایان زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی، اسامه حمدان از رهبران جنبش حماس و جمیل مزهر معاون دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین حضور داشتند، آخرین تحولات میدانی و سیاسی فلسطین و جنگ علیه غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رهبران گروههای مقاومت در این دیدار ضمن تشریح وضعیت میدانی نوار غزه و ایستادگی قهرمانانه مقاومت و مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری در بیش از ۴ ماه گذشته، تاکید کردند: در نتیجه ایستادگی و مقاومت، نشانههای قطعی پیروزی ملت فلسطین ظاهر شده است.
ایشان تاکید داشتند که زمان به نفع مقاومت است و دشمن صهیونیستی در حالی که تحت فشارهای فزاینده داخلی و بین المللی قرار گرفته، به هیچیک از اهداف اعلامی خود دست نیافته است.
رهبران گروههای مقاومت ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از نقش و حمایتهای رهبری، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران و نیز گروههای محور مقاومت در حمایت از ملت فلسطین قدردانی کردند و تحرکات گسترده دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در ۴ ماه گذشته را در حمایت از مقاومت و ملت مظلوم فلسطین در سطح جهانی موثر دانستند.
رهبران فلسطینی همچنین بر اهمیت وحدت صفوف فلسطینی در مرحله اداره نبرد میدانی و سیاسی کنونی و مرحله پس از پیروزی برای رسیدگی به مشکلات مردم نوار غزه در نتیجه پیامدهای این جنگ تاکید کردند
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تبریک پیروزیهای مقاومت در میدان، خاطر نشان کرد: یکی از دستاوردهای نبرد طوفان الاقصی این بود که مساله فلسطین مجدداً به موضوع اصلی جهان اسلام و جامعه جهانی تبدیل شد و مقاومت نیز توانست جایگاه و نقش غیرقابل انکار خود را در صحنه فلسطین و معادلات منطقه، تثبیت نماید.
امیر عبداللهیان همچنین با تاکید بر اولویت توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در غزه و کرانه باختری، اهمیت اتخاذ موضع یکپارچه و متحد گروههای فلسطینی در مدیریت ابتکارهای سیاسی مطرح شده برای پایان جنگ علیه غزه، امدادرسانی به مردم بیپناه غزه و تبادل اسرا را یادآور شد.
رییس دستگاه دیپلماسی با اشاره به مذاکرات و رایزنیهای هفتههای اخیر خود با مقامات کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی، افزود: این تنها ملت فلسطین و گروههای فلسطینی هستند که از حق انحصاری برای تعیین سرنوشت خود برخوردارند و دیگر بازیگران منطقهای و بینالمللی باید از تحمیل طرحهای خود از خارج از فلسطین بر ملت فلسطین خودداری نمایند و اجازه دهند ملت فلسطین در خصوص سرنوشت خویش و بر اساس ساز و کارهای مورد توافق فلسطینی تصمیم بگیرند.
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