به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی، همکاری همه جانبه و به موقع شهروندان با مجموعه انتظامی را از جمله عوامل تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرایم برشمرد و افزود: پلیس با برخورد قاطع با مجرمان و تشدید اقدامات پیشگیرانه به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت تلاش می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح حوزه استحفاظی محدوده امین آباد شهرری، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، گفت: مأموران عملیات کلانتری ۱۷۳ فرماندهی پس از انجام تحقیقات و بررسی سرنخ‌های به دست آمده، مشخصات ظاهری متهم و این پرونده‌ها را به دست آوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری از شناسایی هویت این فرد و محل سکونت وی خبر داد و تصریح کرد: سارق با هماهنگی قضائی دستگیر و در مخفیگاه وی ۱۳ جفت باند انواع خودروها کشف شد که در تحقیقات پلیس به ۱۵ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان ری اعتراف کرد.

وی با اعلام اینکه سرقت باعث بروز ناامنی در جامعه می‌شود، تصریح کرد: توجه به هشدارها و توصیه‌های انتظامی و رعایت نکات حفاظتی توسط مردم از بروز بسیاری از سرقت‌ها جلوگیری می‌کند.