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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۳

ارزیابی فشرده تیم ملی گلبال در تورنمنت آلمان/ ۸ بازی در ۳ روز

ارزیابی فشرده تیم ملی گلبال در تورنمنت آلمان/ ۸ بازی در ۳ روز

تیم ملی گلبال که در تلاش برای اخذ مجوز اعزام به بازی‌های پارالمپیک پاریس است باید در تورنمنت بین‌المللی آلمان شرکت کند و برگزارکننده دیدارهای فشرده در این تورنمنت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی گلبال ایران آبان گذشته با قهرمانی در مسابقات آسیا پاسفیک به عنوان دومین رشته تیمی سهمیه لازم برای حضور در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس را به دست آورد اما فاصله این تیم با آنچه سیاست مسوولان کمیته ملی پارالمپیک برای تشکیل کاروان کیفی است، باعث شد ابهاماتی در اعزام این تیم به بازی ها ایجاد شود.

همین ابهامات آغاز اردوهای آماده سازی تیم ملی گلبال را با وقفه مواجه شد. البته در نهایت با بررسی های تکمیلی مجوز ورود به اردوی ملی پوشان گلبال به اردو با هدف ارزیابی دقیق تر آنها برای تصمیم گیری نهایی ارائه شد.

تا پیش از خرداد که زمان نهایی شدن ترکیب کاروان اعزامی ایران به بازی های پارالمپیک است، تیم ملی گلبال علاوه بر اردوهای داخلی باید در تورنمنت بین المللی شرکت کند. در واقع عملکرد و نتیجه به دست آمده در این تورنمنت ها ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

اولین تورنمنت به میزبانی آلمان برگزار می شود. این رقابت ها ۲۵ تا ۲۷ اسفند با حضور ۱۲ تیم در برلین برگزار می شود. ۶ تیم از مجموع تیم های شرکت کننده در این رقابت ها صاحب سهمیه پارالمپیک هستند.

گروه بندی تورنمنت بین المللی آلمان به این شرح است:

گروه A: برزیل، ژاپن، سوئد، مونته نگرو، آلمان، ایران، لهستان
گروه B: لیتوانی، آمریکا، اوکراین، فنلاند، کره جنوبی،مصر، دانمارک

تیم های شرکت کننده در تورنمنت بین المللی آلمان در مرحله مقدماتی به صورت دوره ای با یکدیگر بازی می کنند. در پایان این مرحله ۲ تیم برتر هر گروه وارد نیمه نهایی شده و دیدارهای شان را تا فینال و تعیین قهرمان دنبال می کنند.

در مجموع و با لحاظ کردن صعود تیم ملی گلبال از مرحله مقدماتی و صعود تا فینال، این تیم باید طی سه روز برگزارکننده ۸ دیدار باشد.

دومین تورنمنتی که تیم ملی گلبال باید در آن شرکت کند ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد سال آینده در سوئد برگزار می شود.

کد مطلب 6019955
زینب حاجی حسینی

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