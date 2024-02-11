هوای اصفهان آلوده است/ شاخص ۱۵ منطقه بر مدار قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز یکشنبه بیست و دوم بهمن با میانگین ۱۲۴ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان و دانشگاه صنعتی با ۱۱۷، پارک زمزم با ۱۱۰، بزرگراه خرازی با ۱۳۸، رهنان با ۱۳۱، خیابان زینبیه با ۱۰۵، خیابان فرشادی با ۱۱۴، فیض با ۱۰۹، بولوار کاوه با ۱۲۷، کردآباد با ۱۱۳، خیابان میرزا طاهر با ۱۴۲ و ولدان با ۱۱۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۵۶، خیابان استانداری با ۱۶۱ و میدان انقلاب با ۱۵۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد و در دو ایستگاه خیابان پروین و سپاهان شهر به ترتیب با ۱۰۰ و ۹۵ AQI در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

امروز شاخص هوا در سجزی با ۱۵۸ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان، در شاهین شهر با ۶۳ AQI در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۱۵ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله مبارکه، خمینی‌شهر، زرین شهر، نجف آباد و منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.