چهل و هشتمین شهردار مراغه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مروتی به عنوان چهل و هشتمین شهردار مراغه با کسب اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر انتخاب شد.

رئیس شورای شهر مراغه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شهرام مروتی با اکثریت آرا شهردار مراغه انتخاب شد.



وی گفت: شهرام مروتی دارای دکترای بهینه سازی و تحقیق عملیات از دانشگاه تبریز است.



به گزارش مهر، شهرداری مراغه با درجه ۹ دارای سه منطقه، پنج معاونت و چهار سازمان زیرمجموعه بوده و در سال ۱۳۰۷ شمسی تأسیس شده است.

مراغه به عنوان بزرگترین شهر آذربایجان‌شرقی بعد از تبریز با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز مرکز استان قرار گرفته و در ابتدای دوران فرمانروایی ایلخانان مغول، پایتخت این سلسله بوده است.