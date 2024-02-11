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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸

چهل و هشتمین شهردار مراغه انتخاب شد

چهل و هشتمین شهردار مراغه انتخاب شد

تبریز- «شهرام مروتی» چهل و هشتمین شهردار مراغه توسط شورای شهر مراغه و با اکثریت آرا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مروتی به عنوان چهل و هشتمین شهردار مراغه با کسب اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر انتخاب شد.

رئیس شورای شهر مراغه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شهرام مروتی با اکثریت آرا شهردار مراغه انتخاب شد.

وی گفت: شهرام مروتی دارای دکترای بهینه سازی و تحقیق عملیات از دانشگاه تبریز است.

به گزارش مهر، شهرداری مراغه با درجه ۹ دارای سه منطقه، پنج معاونت و چهار سازمان زیرمجموعه بوده و در سال ۱۳۰۷ شمسی تأسیس شده است.

مراغه به عنوان بزرگترین شهر آذربایجان‌شرقی بعد از تبریز با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز مرکز استان قرار گرفته و در ابتدای دوران فرمانروایی ایلخانان مغول، پایتخت این سلسله بوده است.

کد مطلب 6020704

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