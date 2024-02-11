به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف صبح یکشنبه در مراسم راهپیمایی با شکوه مردم انقلابی مشهد مقدس در ۲۲ بهمن، در حرم مطهر رضوی ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: این قدم‌ها مایه عزت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، عموم جامعه را با اصالت دینی پیوند داد، افزود: امام خمینی (ره) تحول آفرین بود و مسؤولان نیز باید در این مسیر حرکت کنند.

وی بیان کرد: این قدم‌ها مایه عزت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

هویت ملی با پیروزی انقلاب معنا پیدا کرد

قالیباف با اشاره به اینکه هویت ملی با پیروزی انقلاب معنا و محقق شد، افزود: مردم در پیروزی انقلاب در سال ۵۷ احساس یک ملت بودن را داشتند و هر سال در ۲۲ بهمن به میدان می آیند و با آرمان انقلاب بیعتی دوباره می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به برکات نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، عموم جامعه را با اصالت دینی پیوند داد. امام خمینی (ره) تحول آفرین بود و جز در راه خدا گامی برنداشت.

وی با خاطر نشان کردن اینکه رمز پیروزی و تداوم انقلاب بر اساس توحید کلمه شکل گرفته است، افزود: ایمان دینی و انسجام ملی بسیار مهم است. اگر دین نتواند نظم عمومی برقرار کند و انسجام اجتماعی بر محور دین شکل نگیرد، کشور ما ضعیف خواهد شد.

امام خمینی به امت اسلامی عزت داد

رئیس مجلس شورای اسلامی به شخصیت اثرگذار امام خمینی (ره) در جهان اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) در مقطعی از تاریخ دوران معاصر که معنویت از جهان رخت بربسته بود، اسلام را احیا کرد و به امت اسلامی عزت داد و رمز ماندگاری این نظام، انقلابی بودن و انقلابی ماندن است.

وی با خاطر نشان کردن اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور مردم محقق شد، افزود: ما باید به شکلی نقش آفرینی کنیم که مردم در متن امورات کشور باشند. در حال حاضر بین بایدهای انقلاب و واقعیت‌های انقلاب فاصله است و ریشه آن دور شدن از ارزش‌های دینی و سنت الهی در بین مسئولین و نخبگان جامعه است که باید آن را جبران کنیم.

نارسایی مسؤولین حق الناس است

قالیباف گفت: مردم سختی‌ها را به خاطر نظام تحمل می‌کنند و صادقانه پای کار انقلاب هستند. مسئولان مدیون مردم هستند، نارسایی در حق آنان حق الناس است. ما باید با تمام توان در جهت رفاه مردم تلاش کنیم و عدم رضایت مردم مواخذه در قیامت را در پی خواهد داشت.

انقلاب زنگ شروع تحول است نه نقطه پایان تحول

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انقلاب زنگ شروع تحول است نه نقطه پایان تحول، افزود: رهبر معظم انقلاب بیانیه گام دوم را مطرح و در سخنرانی که در جوار بارگاه منور رضوی ایراد کردند تاکید بر تحول آفرینی داشتند؛ بنابراین همه باید در مسیر تحول حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه تداوم انقلاب نعمت الهی است، اظهار کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن تجدید پیمان با امام و شهداست. باید متعهد به این نظام باشیم و مسؤولین در مسیر تحول آفرینی نباید لحظه‌ای آرام بنشینند.

انتخابات فرصتی تحول آفرین است

قالیباف با اشاره به اینکه انتخابات یک فرصت تحول آفرین است، افزود: انتخابات یک فرصت و یک پنجره طلایی است تا مردم سرنوشت خود را تعیین کنند و رقابت نامزدها باید در جهت تحول سازی روی ریل انقلاب و به نفع مردم باشد.