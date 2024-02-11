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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

سرهنگ مومنی خبر داد؛

مسیر تردد در فرودگاه مهرآباد با توجه به محدودیت تردد میدان آزادی

مسیر تردد در فرودگاه مهرآباد با توجه به محدودیت تردد میدان آزادی

معاون پلیس راهور پایتخت گفت: مسافران ورودی و خروجی فرودگاه مهرآباد از مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید ستاری وارد بزرگراه شهید لشکری و از آنجا وارد فرودگاه مهرآباد شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان مؤمنی معاون پلیس راهور پایتخت گفت: با توجه به برگزاری جشن پیروزی انقلاب در میدان آزادی و ایجاد محدودیت‌های تردد در اطراف میدان آزادی، شهروندانی که قصد خروج از شهر تهران و حرکت به سمت فرودگاه مهرآباد را دارند می‌توانند از مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید ستاری وارد بزرگراه شهید لشکری و از آنجا وارد فرودگاه مهرآباد شوند.

وی افزود: همچنین کسانی که قصد خروج از فرودگاه مهرآباد را دارند بعد از حرکت از فرودگاه مهرآباد وارد خیابان معراج و مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله شهید سعیدی شوند و در میدان فتح مسیر خودشان را به سمت شرق یا غرب تعیین کنند.

معاون پلیس راهور پایتخت گفت: شهروندانی که به پایانه غرب برای خروج از تهران مراجعه می‌کردند با توجه به تعطیلی پایانه غرب می‌توانند از پایانه بیهقی و پایانه ترمینال جنوب استفاده کنند.

کد مطلب 6020812

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