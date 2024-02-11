مسیر تردد در فرودگاه مهرآباد با توجه به محدودیت تردد میدان آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان مؤمنی معاون پلیس راهور پایتخت گفت: با توجه به برگزاری جشن پیروزی انقلاب در میدان آزادی و ایجاد محدودیت‌های تردد در اطراف میدان آزادی، شهروندانی که قصد خروج از شهر تهران و حرکت به سمت فرودگاه مهرآباد را دارند می‌توانند از مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید ستاری وارد بزرگراه شهید لشکری و از آنجا وارد فرودگاه مهرآباد شوند.

وی افزود: همچنین کسانی که قصد خروج از فرودگاه مهرآباد را دارند بعد از حرکت از فرودگاه مهرآباد وارد خیابان معراج و مسیر شمال به جنوب بزرگراه آیت الله شهید سعیدی شوند و در میدان فتح مسیر خودشان را به سمت شرق یا غرب تعیین کنند.

معاون پلیس راهور پایتخت گفت: شهروندانی که به پایانه غرب برای خروج از تهران مراجعه می‌کردند با توجه به تعطیلی پایانه غرب می‌توانند از پایانه بیهقی و پایانه ترمینال جنوب استفاده کنند.