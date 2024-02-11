۲۲ بهمن، جشن بزرگ مردمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سلیمان ملک زاده در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ۴۵ سال از انقلاب میگذرد و میبینیم که مردم هر سال با شکوه تر و پرشور این مراسم را برگزار میکنند و با کودکان و زنان و خانوادگی در این جشن حاضر میشوند.
وی افزود: خدا را شاکریم که به ما توفیق داد تا در کنار دیگر همرزمان خود در مجموعه فراجا وظیفه تأمین امنیت مردم را بر عهده بگیریم و در این مراسم نیز حضور یابیم.
معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا به اقدامات تأثیرگذار کارکنان انتظامی برای برگزاری با شکوه این مراسم اشاره و اظهار داشت: جا دارد به همکاران خود در مجموعه فراجا برای اقدامات تأثیرگذاری که برای امنیت و حضور مردم در این مراسم انجام میدهند، تبریک بگویم.
وی در پایان تاکید کرد: معاونت حقوقی بر حسب وظایف ذاتی و محوله در انجام وظیفه خود به هیچ عنوان کوتاهی نخواهد کرد و در این مأموریت خود به اهداف سازمانی و حمایت حقوقی از نیروهای فراجا با قوت ادامه خواهد داد.
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