به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم علیزاده گفت: در این نمایشگاه ۴۱ فرصت سرمایه‌گذاری استان به‌صورت کاملاً تخصصی و با جزئیات مورد نیاز به سرمایه‌گذران معرفی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: ٧ بسته سرمایه‌گذاری و مجوز بی نام برای ایام نمایشگاه جهت جذب سرمایه‌گذاران از سوی معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز مهیا شده است.

علیزاده گفت: بیش از ۴٠ پروژه با اشتغال حدود ١۴٠٠ نفر و حجم سرمایه گذاری ١۵٠٠ میلیارد تومان نیز در استان همدان در حال انجام است.