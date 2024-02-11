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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۶

مدیرکل میراث فرهنگی همدان خبر داد؛

معرفی ۴١ فرصت سرمایه‌گذاری همدان در نمایشگاه بین‌المللی تهران

معرفی ۴١ فرصت سرمایه‌گذاری همدان در نمایشگاه بین‌المللی تهران

همدان-مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان گفت: استان همدان در نمایشگاه گردشگری تهران حضور فعال و متفاوتی خواهد داشت که معرفی ۴١ فرصت سرمایه‌گذاری از جمله آنهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصوم علیزاده گفت: در این نمایشگاه ۴۱ فرصت سرمایه‌گذاری استان به‌صورت کاملاً تخصصی و با جزئیات مورد نیاز به سرمایه‌گذران معرفی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: ٧ بسته سرمایه‌گذاری و مجوز بی نام برای ایام نمایشگاه جهت جذب سرمایه‌گذاران از سوی معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز مهیا شده است.

علیزاده گفت: بیش از ۴٠ پروژه با اشتغال حدود ١۴٠٠ نفر و حجم سرمایه گذاری ١۵٠٠ میلیارد تومان نیز در استان همدان در حال انجام است.

کد مطلب 6020985

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