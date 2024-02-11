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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

نماینده ولی فقیه در سپاه: 

استقامت امت ایران ریشه در اندیشه و اعتقاد آنان دارد

استقامت امت ایران ریشه در اندیشه و اعتقاد آنان دارد

کرمان- نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: استقامت امت ایران به صورت فکری و در اندیشه و اعتقاد آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن کرمان افزود: دشمن با جنگ شناختی، به کارگیری فضای مجازی و مسموم کردن فضا درصدد است مردم را در اندیشه‌ها بلغزاند اما امت ما همه ناملایمات را تحمل می‌کند.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که این امت انتقاد می‌کند و دلگیر می‌شود اما در موضع انقلابی دچار تردید نمی‌شود و از انقلاب خود دست نمی‌کشد، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با بصیرت‌افزایی خود معجزه آفریدند و این انقلاب را از تنگناها عبور دادند، نعمتی بزرگ‌تر از ولایت فقیه وجود ندارد که زمینه سازی ظهور می‌کند.

وی تصریح کرد: نعمت دیگر، امت مقاوم و ولایت مداری است که ضمن تشخیص و اقدام به‌موقع، ۴۵ سال خود را ثابت کرده و تلاش دشمنان را دفع می‌کند؛ این ملت شهید می‌دهد اما اراده اش شکسته نمی‌شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: این امت مردانه ایستاده و در مکتب امام و رهبر معظم انقلاب در همه صحنه‌ها حضور دارد.

حجت الاسلام حاجی صادقی ضمن بیان این مطلب که انقلاب ما کشورها را بیدار می‌کند، ادامه داد: انقلاب ما می‌رود که کشورهای دیگر را نیز بیدار کند و این موضوع به برکت مقاومت و سربازی شما ملت برای ولایت و به برکت سربازی حاج قاسم است که خورشید عالم تاب انقلاب، کشورهای دیگر را بیدار می‌کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: امروز شما مردم سنگرهای کلیدی جهان را فتح کردید، بیداری را در عالم اسلام ببینید، حزب الله، انصارالله و حشدالشعبی؛ بیداری اسلامی و انسانی دنیا را فرا گرفته است.

حجت الاسلام حاجی صادقی بیان کرد: دشمنان تلاش کردند فلسطین را از قاموس سیاسی دنیا حذف کنند اما امروز به مهمترین مسأله دنیا تبدیل شده است و در این راستا رهایی از سلطه طاغوت همه عالم را می‌گیرد.

وی یادآور شد: حاج قاسم به ما یاد داد که سربازی ولایت به معنی بندگی خدا و این موضوع باور ما است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: آنچه که انقلاب را در برابر فتنه‌ها مصون داشته، فرهنگ عاشورایی است.

حجت الاسلام حاجی صادقی گفت: باید بجنگیم تا انقلاب حفظ شود و انقلابِ اکنون، جهاد تبیین، روشنگری، اقتصاد مقاومتی، روشنگری و ایثار را می‌طلبد زیرا این انقلاب جز با فرهنگ عاشورایی زنده نمی‌ماند.

وی تاکید کرد: دشمن گمان می‌کند با به شهادت رساندن زائران مکتب حاج قاسم و با استفاده از فضای مجازی اراده مردم ما را متزلزل می‌کند اما شهید بزرگ ما دختر ۱۸ ماهه‌ای است که کوچک بود اما بزرگ و جهانی شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران یادآور شد: مردم، وفاداران انقلاب و حاج قاسم می‌گویند ما تا نابودی استکبار و رژیم صهیونیستی هرگز از مقاومت، ایستادگی و جنگ با استکبار دست بر نمی‌داریم و در این راه خسته نخواهیم شد.

وی ادامه داد: دشمن قدرت مقاومت در برابر رزمندگان ما را ندارد و به جان زن و کودکان می‌افتد؛ رژیم صهیونیستی در غزه قدرت مقاومت در برابر گروه کوچک حماس را ندارد و به جان خانه‌ها، مساجد، زنان و کودکان می‌افتد و آنان را شهید می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سختی‌ها، فشارهای اقتصادی و بدعملی برخی مسئولان هرگز ما را از مقاومت، ایستادگی و دفاع از انقلاب بازنخواهد گذاشت.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: گوشه‌ای از حضور مردم را امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن دیدید و عظمت این حضور را در انتخابات ۱۱ اسفند نیز خواهید دید.

وی با بیان اینکه عوامل استکبار تلاش می‌کنند انتخابات را شکستِ انقلاب معرفی کنند تصریح کرد: مردم ما در جایی که احساس کنند دشمن برنامه دارد، چه زیبا حماسه می‌آفرینند؛ وفاداری مردم به لطف الهی، مکتب حاج قاسم، استکبارستیزی و مقاومت ادامه خواهد یافت.

حجت الاسلام حاجی صادقی همچنین با اشاره به سه پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: پیام نخست مردم به رهبری، شهدا و حاج قاسم است؛ مردم آمده‌اند که بگویند ما امروز آمدیم تا با رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کنیم و پیمان وفاداری ببندیم زیرا نمی‌گذاریم معظم له تنها بمانند.

حجت الاسلام حاجی صادقی: ادامه پیام مردم این است که ما زن، فرزند، جان و همه چیز خود را در راه خدا می‌دهیم اما نمی‌گذاریم انقلاب حاصل خون شهدا و رهبر معظم انقلاب، کوچک‌ترین آسیبی ببینند.

وی گفت: پیام دوم این راهپیمایی نیز به همه مسئولان در تمام قوا است که باید قدرشناس و خدمتگزار مردم باشند.

وی ادامه داد: پیام سوم به دشمنان است که امروز منتظر جهت گیری مردم در سالگرد انقلاب هستند و بدانند مردم ما خسته و مردد نیستند؛ ما تا نابودی کامل استکبار، کاخ آنها را نابود می‌کنیم اما از مقاومت و سربازی نظام هرگز کوتاه نمی آییم.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به ایستادگی و استکبارستیزی ملت ایران گفت: ما مکتب شهید سلیمانی را حتی با خون و ایثار زنده نگه می‌داریم؛ نود و پنجمین شهید جنایت تروریستی کرمان یک برادر نیروی انتظامی بود که امروز در راهپیمایی افتخار میزبانی از این شهید را داشتیم.

کد مطلب 6021044

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