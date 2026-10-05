به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز دوشنبه شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و احمد کرمی استاندار ایلام و جمعی از مدیران استانی با حضور در منزل خانواده شهید «احمد مولایی» با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشتند.

شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در این دیدار با تجلیل از صبر و استقامت خانواده معظم شهدا، گفت: ما امنیت و تمامیت ارضی کشور را مدیون ایثارگری‌های شهدا هستیم و در همین راستا، خود را متعهد به تکریم خانواده‌های معظم شهدا می‌دانیم.

وی با تبریک هفته فراجا به دلاورمردان نیروی انتظامی، به ارتباط تنگاتنگ و سازنده هنگ مرزی با یگان‌های محیط‌زیستی اشاره و افزود: حفاظت از عرصه‌های طبیعی در مناطق مرزی، بدون همکاری و هم‌افزایی نیروهای نظامی و انتظامی ممکن نیست؛ لذا معتقدیم محیط‌بانان و مرزبانان در یک جبهه واحد، برای حراست از سرمایه‌های ملی کشور ایستاده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به نقش نیروهای خدوم این عرصه، از شهید والامقام «احمد مولایی» به عنوان یکی از همکاران ساعی و متخصص در محیط‌زیست هم یاد کرد و گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست همواره بر تعامل با نهادهای نظامی و مرزی تأکید داشته و بازدیدهای میدانی از یگان‌های مرزی و ایجاد هماهنگی‌های لازم با هنگ مرزی، جزو اولویت‌های کاری این سازمان است.

لازم به ذکر است، سرهنگ مرزبان شهید احمد مولایی، فرمانده پاسگاه بهرام‌آباد مهران و از شهدای جنگ رمضان استان ایلام در هنگ مرزی مهران است که در بامداد ۱۰ اسفند ماه در پی حملات دشمن آمریکایی-صهیونی به فیض شهادت نائل آمد.