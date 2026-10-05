نتایج مرحله شفاهی آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج مرحله شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ پس از طی فرآیندهای پیش بینی شده و انجام بررسی های علمی مربوطه، اعلام شده است و داوطلبان جهت دریافت نتیجه آزمون، به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

پیش از این، کلید سؤالات آزمون های الکترونیک در اختیار داوطلبان قرار گرفته و درخواست ها و اعتراضات علمی مطرح شده در مهلت مقرر، توسط اعضای هیئت های علمی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی های انجام شده در فرآیند نهایی تعیین وضعیت داوطلبان، اعمال شده است.

با این حال، در راستای صیانت از حقوق داوطلبان و رعایت عدالت در فرآیند ارزیابی، ترتیبی اتخاذ شده است تا داوطلبان پس از اعلام نتیجه، در صورت وجود هرگونه درخواست بررسی مجدد که مربوط به ایراد احتمالی فنی باشد، بتوانند موضوع را از طریق فرآیند تعیین شده، پیگیری کنند.

بر این اساس، فرآیند بررسی درخواست های داوطلبان به شرح زیر خواهد بود:

۱-ثبت درخواست در سامانه

پس از مشاهده نتیجه، در صورت تمایل، داوطلبان می توانند از ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۱۲ مهر ماه تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، درخواست خود را برای رؤیت پاسخنامه و در صورت وجود، طرح ایراد یا درخواست بررسی ثبت کند، ثبت این درخواست صرفا ً به منظور فراهم کردن امکان بررسی و اطمینان از صحت فرآیند ارزیابی و نتیجه اعلام شده است و به منزله تغییر نتیجه یا پذیرش وجود خطا در نتیجه آزمون نخواهد بود.

۲-تعیین زمان و مکان مراجعه

پس از ثبت درخواست، زمان و محل مراجعه داوطلبان برای رؤیت پاسخنامه، در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد. داوطلبان لازم است صرفا ً در زمان و محل تعیین شده مراجعه کند.

۳-محدوده بررسی درخواست ها

با توجه به اینکه اعتراضات علمی مربوط به سؤالات و کلید آنها در مرحله پیشین، در مهلت مقرر توسط مراجع علمی ذیصلاح بررسی و نتیجه آن در فرآیند تعیین نتایج لحاظ شده است، این مرحله ناظر بر بررسی مجدد محتوای سؤالات یا کلید سؤالات نخواهد بود و بررسی ها صرفا در حدود موارد فنی و اجرایی مرتبط با پاسخنامه و فرآیند ثبت و محاسبه نتیجه انجام خواهد شد.