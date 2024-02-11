هرگونه اقدام نظامی علیه رفح به مثابه یک جنایت جدید علیه غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «یونس الخطیب» رییس هلال احمر فلسطین اعلام کرد: اوضاع تغذیه ساکنان نوار غزه در سایه کمبود دارو و گسترش بیماریها در این باریکه بسیار وخیم است.
وی اضافه کرد: در سایه تشدید این اوضاع وخیم، اشغالگران صهیونیست از قصد و نیت خود برای اجرای یک عملیات نظامی جدید در رفح سخن میگویند.
الخطیب تصریح کرد: هرگونه اقدامی از سوی اشغالگران صهیونیست علیه رفح به مثابه جنایت جدیدی است که آنها تلاش میکنند علیه آوارگان فلسطینی و ساکنان نوار غزه انجام دهند.
جمعیت هلال احمر فلسطین امروز نیز اعلام کرده بود که اشغالگران صهیونیست همچنان به جنایتهای خود علیه بیمارستان «امل» خانیونس وابسته به این سازمان ادامه میدهند.
هلال احمر فلسطین تاکید کرد: ممانعت اشغالگران از ورود اکسیژن به بیمارستان امل از نزدیک به یک هفته پیش، شهادت ۳ بیمار را در پی داشته است.
این سازمان فلسطینی با تکذیب ادعاهای رژیم صهیونیستی در رابطه با تجهیز پزشکی بیمارستان امل تاکید کرد: اقدام اشغالگران برای ورود دستگاههای پزشکی به بیمارستان امل دروغ محض است.
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