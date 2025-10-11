به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از محل راه اندازی نمایندگی ثبت اسناد و املاک در بخش دلوار با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: راه اندازی این نمایندگی یکی از مطالبات شهروندان بخش دلوار بود که امروز با پیگیری‌های مستمر محقق شد.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه راه اندازی این نمایندگی گامی مهم در راستای تسهیل در خدمات دولتی است، افزود: با افتتاح این مرکز دیگر نیاز نیست همشهریان برای انجام امور مربوط به ثبت اسناد و املاک مسافت طولانی را تا مرکز شهرستان طی کنند.

سلیمانی همچنین از همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، نماینده مردم در مجلس، شهرداری و شورای اسلامی شهر دلوار و تمامی دستگاه‌های اجرایی مربوطه که در عملیاتی شدن این پروژه نقش داشتند، قدردانی کرد و تاکید کرد: در تلاشیم تا در جهت تسهیل در امورات اداری مردم بخش دلوار نمایندگی‌های دیگر را در بخش دلوار راه اندازی کنیم.

وی بیان کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های دولت در تنگستان مبنی بر توسعه خدمات دولتی، کاهش مراجعات حضوری به مرکز شهرستان و ارتقا سطح خدمات رسانی به شهروندان صورت گرفته است.