تشییع پیکر شهید فلسطینی در شمال غرب قدس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ساکنان شهرک بدو در شمال غرب قدس پیکر شهید محمد احمد الخضور را که به ضربه گلوله نظامیان صهیونیست هدف قرار گرفت و به شهادت رسیده بود، تشییع کردند.

همزمان نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک الرام در شمال قدس اشغالی حمله ور شدند و یک جوان فلسطینی را زخمی کردند.

این درحالی است که منابع فلسطینی اعلام کردند که محمد طارق ابو سنینه نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

منابع محلی از تیراندازی نظامیان صهیونیست به سمت این نوجوان در خیابان الواد در بخش قدیمی قدس و شهادت او خبر دادند.