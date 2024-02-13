دستور وزیر علوم برای تدوین طرح تسهیل رفت و آمد نخبگان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دومین نشست کارگروه علمی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به ریاست محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم و با حضور عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و نمایندگانی از سایر دستگاه‌های عضو در ستاد وزارت علوم برگزار شد.

وزیر علوم در این نشست ضمن تاکید بر حفظ نخبگان داخلی و حمایت از آنان در زمینه‌های مختلف گفت: باید از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور به ویژه نخبگان علمی و فناوری استفاده کنیم چرا که این عزیزان سرمایه‌های کشور و بسیاری از آنان عاشق خدمت به هم‌میهنان خود هستند.

زلفی‌گل تاکید کرد: در حالی که استکبار با ابزار تحریم، سعی در آسیب زدن به توسعه علمی دارد، ما باید خودمان خود تحریمی نکنیم و از توان دانشمندان خود در اقصی نقاط کشور استفاده کنیم.

وی افزود: بسیاری از نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور تمایل دارند به صورت دائم یا کوتاه مدت به کشور بازگردند و تجربیات و دانش خود را در اختیار سرزمین مادری خود قرار دهند و ما باید این شرایط را تسهیل کنیم.

رئیس کارگروه علمی شورای ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: باید با کمک سایر دستگاه‌های مسئول، طرح تسهیل رفت و آمد نخبگان ایرانی مقیم خارج به داخل کشور را تصویب و اجرایی کنیم تا نخبگان براحتی بتوانند برای فرصت مطالعاتی، همایش علمی و اشتراک دانش و تجربه خود بین ایران و کشور محل زندگی کنونی خود رفت و آمد داشته باشند.

زلفی‌گل تاکید کرد: ما هم باید با حمایت‌های خود انگیزه نخبگان داخلی را برای ماندن در کشور بیشتر و هم با امتیازات و پشتیبانی‌های خود نخبگان مقیم خارج را برای بازگشت به کشور تشویق کنیم. فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل برای فرزندان نخبگان مقیم خارج از دیگر نکاتی بود که وزیر علوم به مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی این وزارتخانه دستور داد طرحی را در این زمینه تدوین و به کارگروه علمی شورای ایرانیان خارج از کشور ارائه کند. وزیر علوم به مرکز همکاری‌های علمی بین المللی دستور داد نسبت به انجام طرح مطالعات تطبیقی فراملی در زمینه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای بازگشت نخبگان اقدام و نتیجه را به کارگروه ارائه نماید.

عبدالله سهرابی، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز در این نشست گفت: با اصلاح قانون فعلی مرتبط با حضور ایرانیان مقیم خارج در کشور که در حال بررسی آن هستیم، زمینه حضور نخبگان علمی مقیم خارج در کشور بیشتر می‌شود.

وی با قدردانی از اقدامات مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم و دانشگاه‌ها گفت: هنوز با آنچه که مطلوب است فاصله داریم و باید تلاش‌های خود را بیشتر کنیم.

در این نشست محمدرضا محمدزاده عطار معاون مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم و معاونان بین الملل دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان گزارش عملکرد خود را در خصوص استفاده از ظرفیت نخبگان خارج از کشور ارائه کردند.

معاون مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم گفت: پیرو نشست این کارگروه، موضوعاتی که برای ما در همکاری علمی پژوهشی با ایرانیان نخبه مقیم خارج دارای اولویت است مشخص و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

وی همچنین یادآور شد: در خصوص تهیه بانک اطلاعات نخبگان ایرانی مقیم خارج با یکی از دانشگاه‌های کشور مذاکرات نهایی انجام شده و طرح پیشنهادی دانشگاه مذکور دریافت و در مسیر بررسی قرار گرفته است.