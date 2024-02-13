به گزارش خبرنگار مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت گوشت بوقلمون را با نرخ جدید اعلام کرد.

هر کیلو گرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۵۴، مغز ران بی پوست و استخوان ۲۸۳، ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۲۰۱، سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۸۸، سینه با بال، گردن، پوست و استخوان ۱۷۰ و فیله ۲۷۲ هزار تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می‌رسد. این در حالی است که اوایل بهمن هر کیلو گرم لاشه ۱۶۴، سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۹۹، ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۲۱۳ و فیله ۲۸۹ هزار تومان قیمت گذاری شده بود.

همچنین هر کیلوگرم بازو ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، بال (بدون نوک بال) ۸۲ هزار و ۳۰۰ تومان و گوشت چرخ‌کرده ۲۵۸ هزار تومان قیمت گذاری شده است. این اقلام در هفته دوم بهمن به ترتیب ۱۱۹، ۸۷ و ۲۷۵ هزار تومان به فروش می‌رسید.

هر بسته پای بوقلمون پاک شده ۸۰۰ گرم ۱۲، جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۵ و دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۴۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار در دسترس شهروندان است.