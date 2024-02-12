  1. استانها
  2. یزد
۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

دبیر ستاد انتخابات استان یزد:

انصراف ۱۸ نامزد انتخابات مجلس در یزد/ تعداد کاندیداها ۲۳۸ نفر شد

انصراف ۱۸ نامزد انتخابات مجلس در یزد/ تعداد کاندیداها ۲۳۸ نفر شد

یزد- دبیر ستاد انتخابات استان یزد از انصراف ۱۸ نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان یزد خبر داد.

سعید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انصراف تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس در استان یزد اظهار کرد: با انصراف ۱۸ نفر، اکنون تعداد نامزدها در چهار حوزه انتخابیه به ۲۳۸ نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: سه نفر از انصرافی‌ها مربوط به حوزه انتخابیه اردکان بوده اند که با انصراف این سه نفر، آمار نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان اردکان به ۳۳ نفر رسید.

رستگاری ادامه داد: دو نفر نیز از حوزه انتخابیه مهریز انصراف دادند که با این حساب، آمار کاندیداهای انتخابات مجلس در این حوزه به ۵۶ نفر رسید.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد، آمار انصرافی‌های حوزه انتخابیه یزد را ۹ نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر آمار نامزدهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه یزد به ۱۰۱ نفر رسیده است.

وی همچنین از انصراف چهار نفر از حوزه انتخابیه تفت خبر داد و یادآور شد: آمار نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تفت هم اکنون به ۴۸ نفر رسیده است.

رستگاری بیان کرد: احتمال افزایش انصراف دهندگان تا روز انتخابات ۱۱ اسفند در یزد وجود دارد.

وی ادامه داد: استان یزد دارای ۱۲ شهرستان و چهار حوزه انتخابیه است که از هر حوزه، یک نفر با رای مردم راهی مجلس خواهند شد.

کد مطلب 6022349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها