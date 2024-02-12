انصراف ۱۸ نامزد انتخابات مجلس در یزد/ تعداد کاندیداها ۲۳۸ نفر شد

سعید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انصراف تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس در استان یزد اظهار کرد: با انصراف ۱۸ نفر، اکنون تعداد نامزدها در چهار حوزه انتخابیه به ۲۳۸ نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: سه نفر از انصرافی‌ها مربوط به حوزه انتخابیه اردکان بوده اند که با انصراف این سه نفر، آمار نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان اردکان به ۳۳ نفر رسید.

رستگاری ادامه داد: دو نفر نیز از حوزه انتخابیه مهریز انصراف دادند که با این حساب، آمار کاندیداهای انتخابات مجلس در این حوزه به ۵۶ نفر رسید.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد، آمار انصرافی‌های حوزه انتخابیه یزد را ۹ نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر آمار نامزدهای انتخاباتی در حوزه انتخابیه یزد به ۱۰۱ نفر رسیده است.

وی همچنین از انصراف چهار نفر از حوزه انتخابیه تفت خبر داد و یادآور شد: آمار نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تفت هم اکنون به ۴۸ نفر رسیده است.

رستگاری بیان کرد: احتمال افزایش انصراف دهندگان تا روز انتخابات ۱۱ اسفند در یزد وجود دارد.

وی ادامه داد: استان یزد دارای ۱۲ شهرستان و چهار حوزه انتخابیه است که از هر حوزه، یک نفر با رای مردم راهی مجلس خواهند شد.