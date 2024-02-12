سرپرست جدید حج و زیارت خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خداشناس، مدیر روابط عمومی حج و زیارت خراسان رضوی اظهار کرد: در این حکم آمده است که حجت الاسلام و المسلمین مهدی شجاع به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی» منصوب می‌شود.

مدیر روابط عمومی حج و زیارت خراسان رضوی بیان کرد: در ادامه این حکم ذکر شده، امید است با اتکا به خداوند متعال و توجه به منویات مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست‌های دولت مردمی با بکارگیری تمام استعداد و توان خود ضمن هماهنگی با معاونین و مدیران کل سازمان، همکاری و همدلی با نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری و کارگزاران زیارتی استان خراسان رضوی در راستای پیشبرد اهداف سازمان با رعایت اصل خدمت هرچه بیشتر به زائران بیت الله الحرام، حرم شریف نبوی (ص) و ائمه بقیع (ع) و اعتاب مقدس در کشورهای عراق و سوریه و حفظ منافع، مصالح و گسترش خدمت به آنان در جهت نیل به پیشرفت روزافزون و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و مؤید باشید.

پیش از این جواد شاد رئیس حج و زیارت خراسان رضوی بوده است.