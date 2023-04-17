تأکید کشورهای گروه هفت بر ادامه جنگ اوکراین و تحریم روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای خارجه کشورهای گروه هفت (G۷) امروز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک بر ادامه حمایت‌های مالی و ارسال سلاح به اوکراین و همچنین حفظ تحریم‌ها علیه روسیه تأکید کردند.

وزرای خارجه گروه هفت (آمریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن، کانادا) این بیانیه را در جریان یک نشست تخصصی مشترک درباره جنگ اوکراین در منطقه «کاریزاوا» در ژاپن منتشر کردند.

در این بیانیه آمده است: «ما توافق کردیم که همکاری‌ها را در زمینه مبارزه با دورزدن تحریم‌ها و مقابله با عرضه تسلیحات به روسیه از طرف کشورهای ثالث تقویت کنیم».

همچنین به گزارش رسانه های ژاپن، وزرای انرژی و محیط زیست کشورهای گروه هفت که در شهر ساپوروی ژاپن گرد هم آمدند، موفق نشدند ضرب الاجلی برای حذف تدریجی استفاده از زغال سنگ در تولید انرژی را تعیین کنند.

به نوشته خبرگزاری کیودو، انگلیس و کانادا بر پایان‌دادن به استفاده از زغال سنگ اصرار داشتند، با این حال، ژاپن که ریاست جلسه را بر عهده داشت، مایل به توافق بر سر تاریخ مشخصی برای پایان دادن به استفاده از زغال سنگ نبود.

با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در اسفند پارسال، آمریکا و کشورهای اروپایی برای توقف پیشروی ارتش روسیه و حمایت از اوکراین، ضمن ارسال حجم زیادی از تسلیحات نظامی به اوکراین، تحریم‌های شدیدی را علیه مسکو اعمال کردند.

روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هدف از این عملیات را «نازی‌زدای» اوکراین و حمایت از افرادی اعلام کرد که «به مدت ۸ سال هدف قلدری و نسل‌کشی رژیم اوکراین در دونباس (در شرق اوکراین)» قرار گرفته‌اند.