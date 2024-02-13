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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

عبدالله زاده:

پست کارشناس آموزش در شعب جمعیت هلال احمر ایجاد شد

پست کارشناس آموزش در شعب جمعیت هلال احمر ایجاد شد

مدیرکل آموزش‌های تخصصی و ضمن خدمت جمعیت هلال احمر گفت: پست کارشناس آموزش در شعب جمعیت هلال احمر ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فائق عبدالله زاده، مدیرکل آموزش‌های تخصصی و ضمن خدمت جمعیت هلال احمر با اعلام این خبر گفت: مشکلی که در این سال‌ها مشکلات عدیده‌ای برای اداره آموزش جمعیت هلال احمر ایجاد کرده بود این بود که پست کارشناس آموزش در شعب جمعیت در سراسر کشور تعریف نشده بود و این مشکل نوعی بی سروسامانی در رسیدگی به وظایف و اختیارات به وجود آورده بود.

مدیرکل آموزش‌های تخصصی و ضمن خدمت جمعیت هلال احمر در ادامه ضمن تاکید بر نقش رئیس جمعیت هلال احمر در پیگیری برای ایجاد این پست خاطرنشان کرد: از امروز این پست در تمامی‌شعب جمعیت هلال احمر که حدود ۵۰۰ مورد هستند ابلاغ شده است.

عبدالله زاده ادامه داد: از امروز به بعد در سطح شعب کل کشور کارشناس آموزش را داریم که خبر خوبی برای شعب زیرا این حوزه فاقد متولی بود ولی هم اکنون با ایجاد پست کارشناس آموزش این حوزه مدیریت خواهد شد.

گفتنی است؛ از اولین و مهم‌ترین وظایف هر کارشناس آموزش این است بتواند چالش‌های آموزشی را در یک سازمان شناسایی کند و در راستای حل آنها گام بردارد. از این رو ایجاد پست کارشناس آموزش در شعب می‌تواند راه‌گشا و دارای اهمیت باشد.

کد مطلب 6023271

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