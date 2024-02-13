به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان با «اسماعیل هنیه» رییس دفتر سیاسی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

گفتنی است، وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته وارد دوحه پایتخت قطر شد و با امیر قطر و همچنین وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

این سفر در استمرار تکمیل تلاش‌های مستمر و فشرده دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار ماه گذشته در حمایت از مردم مظلوم غزه انجام می‌شود.

از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر تاکنون بیش از ۲۸ هزار نفر شهید شدند.