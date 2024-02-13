طیب امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگر این موضوع حل نشود ما از مجموعه قضایی خواسته‌ایم تا در این زمینه مقصران و عوامل دخیل را شناسایی و به اشد مجازات برساند.

وی تصریح کرد: در یک ماه اخیر مکاتبات شدیدالحنی را با مسئولان آب و فاضلاب استان داشتیم تا هر چه سریع‌تر مشکل ورود فاضلاب به رودخانه قره‌سو را برطرف کنند چرا که نگرانی در این زمینه از سوی آحاد مردم بالا رفته است.

فرماندار شهرستان نمین گفت: ۸۰ درصد فاضلاب ریخته شده به این رودخانه مربوط به اردبیل و مابقی نمین بوده که مسئولان آب و فاضلاب قول داده‌اند هر چه سریع‌تر با تکمیل چرخه تصفیه‌خانه فاضلاب شهر اردبیل و شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اقدامات پیشگیرانه‌ای را انجام دهند تا از آلودگی رودخانه قره‌سو جلوگیری شود.

امینی افزود: یکی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل نیز موظف شده از ورود پساب اسیدی به این رودخانه جلوگیری کند تا دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در این بخش از بین برود.

وی از نهایی شدن ۲ مجموعه تولیدی فولاد و پتروشیمی و پرداخت عوارض مالیاتی آنها به حساب استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در کنار این امر، قرار شده تا نیروهای فعال در این کارخانه‌ها از شهرستان نمین تأمین شود اما جالب اینکه واحدهای تولیدی مستقر در این شهرستان بیش از ۵۰۰ نفر نیرو می‌خواهند اما نیروی کارگری در این شهرستان وجود ندارد.

امینی در مورد صیانت از جنگل فندقلو و سوها نیز اضافه کرد: بازدید مکرری را به همراه اعضای شورای تأمین شهرستان انجام دادیم تا مصوبات جلسات اجرایی و عملیاتی شود.

وی از تأمین اعتبار برای احداث پاسگاه حفاظتی در جنگل‌های منطقه نمین خبر داد و بیان کرد: در کنار احداث پاسگاه حفاظتی، قرار شده دوربین‌های مدار بسته منطقه جنگلی سوها، نیارق و محمودآباد افزایش یافته و یک هری‌شات نیز روزانه ۲ مرحله پرواز در این منطقه انجام دهد.

فرماندار شهرستان نمین در ادامه سخنان خود یادآور شد: در کنار تأمین نیروی انسانی و امکانات مور نیاز، قرار است با موتورسواران این منطقه برخورد شده که تاکنون ۵۰ دستگاه موتورسیکلت اهالی این منطقه که اقدام به قاچاق می‌کردند، متوقف و به پارکینگ منتقل شدند.

امینی از سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی ایمیدرو در قبال برداشت معادن برای توسعه راه‌های شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در مورد بوی متعفن آرتاپلاست بنده هیچ جوابی برای گفتن ندارم.

وی در مورد پیشرفت ۹۸ درصدی پتروشیمی نمین با سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد تومان گفت: باید اعتراف کرد که در گذشته مکان‌یابی این کارخانه به درستی انجام نشده و ما در حال حاضر صاحب واحد تولیدی را موظف کردیم تا الزامات زیست محیطی را رعایت کند.

امینی افزود: رعایت الزامات خط قرمز ما است و باید سیستم پایش نصب و به صورت مکرر این پایش انجام شده تا خطری متوجه مردم منطقه نشود.

وی به صدور ۴۷ مجوز گردشگری و بوم‌گردی در نمین اشاره کرد و ادامه داد: شهرستان نمین دارای ۱۶ هزار هکتار جنگل و مرتع است و با داشتن آب و هوای مناسب و مناطق بکر جنگلی نظیر سوها، آبی‌بیگلو و فندقلو از ظرفیت‌های بی‌نظیری برای حضور گردشگران و افزایش ماندگاری آنها برخوردار است.

امینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران در کنار احداث هتل چهار ستاره، سعی بر این بوده تا طرح‌های بوم‌گردی اجرایی و عملیاتی شده و ۸۰ درصد این طرح‌ها نیز سال آینده آماده بهره‌برداری شود.

وی به استقرار ۵۰ درصد صنایع استان در شهرستان نمین اشاره کرد و گفت: این شهرستان با تولید ۲۰۰ هزار تن سیب‌زمینی، ۱۵ هزار تن گوشت سفید، ۲ هزار تن تخم‌مرغ و ۲۷ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه جز صاحبان رتبه اول یا دوم استان اردبیل در این بخش است.

امینی اضافه کرد: همزمان با دهه فجر ۶۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان و اشتغال یک‌هزار و ۴۱۹ نفر به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: قرار است همزمان با سفر رییس جمهور، ۲ مجموعه بزرگ تولیدی نیز با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی و اشتغال یک‌هزار نفر در این شهرستان افتتاح شود.

امینی مهمترین این پروژه را در حوزه راهسازی، نیرورسانی، پست ۶۳ کیلوولت، مدول دوم تصفیه‌خانه شهرک صنعتی و چندین طرح پرورش بوقلمون و مرغ گوشتی اعلام کرد و افزود: آن تن‌دهی ۱۰ روستا و افتتاح ۲۸۰ طرح اشتغالزا با ۲۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از جمله این طرح‌ها بوده است.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در بخش طرح هادی روستایی و زیرسازی و آسفالت راه‌های مواصلاتی به اندازه ۴۰ سال گذشته اقداماتی در این شهرستان آغاز شده و ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه راهسازی روستایی در ۳۰ روستا به انجام رسیده است.

فرماندار شهرستان نمین تصریح کرد: از ۶ هزار میلیارد تومان اجرای پروژه‌های اقتصادی در دهه فجر امسال در سطح استان سه هزار میلیارد تومان آن متعلق به نمین بوده که نیمی از این منابع را شامل می‌شود.