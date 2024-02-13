آزادسازی ۲۴۲ متر مربع اراضی ملی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امین یادگارنژاد، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر تصرف اراضی ملی در یکی از نقاط حاشیه شهر موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی استان قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه ضمن هماهنگی قضائی و با همکاری کارشناسان اداره راه و شهرسازی و اخذ استعلامات حوزه اسناد و مدارک مشخص شد ۲۴۲ متر مربع که کارشناسان ارزش آن را ۱۴ میلیارد ریال برآورد کرده اند با تنظیم و جعل سند تصرف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اظهار داشت: در این راستا با پیجویی های بعدی مأموران مشخص شد زمین تصرف شده متعلق به یک نهاد دولتی می‌باشد که در این راستا یک متهم دخیل در این زمین خواری دستگیر و با معرفی وی به مراجع قضائی از تضییع حق و زیان‌های بسیاری که در انتظار خریداران بود جلوگیری شد.

سرهنگ یادگارنژاد، از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه اخبار و اطلاعات خود در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی با تلفن ۰۹۶۳۰۰ سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.